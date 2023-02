Progetto del lungomare, dubbi della Regione per le “balconate” sulla spiaggia

PORTO SAN GIORGIO - Il progetto di riqualificazione del lungomare Gramsci incassa quasi tutti pareri positivi dalla conferenza dei servizi. Qualche osservazione è invece arrivata dalla regione Marche. Sotto i riflettori in particolare le due balconate previste già nella prima stesura. Nuovo incontro tecnico previsto all'inizio della settimana per chiudere il cerchio.

4 Febbraio 2023 - Ore 18:16 ...

Il progetto per il lungomare incassa quasi tutti pareri positivi dalla conferenza dei servizi, ma in Comune è arrivata pure qualche osservazione da parte della Regione Marche, che ha costretto l’assessore Salvatelli e il sindaco Vesprini a fare gli straordinari ad Ancona per cercare di superare l’impasse. Secondo indiscrezioni nel mirino dei tecnici dorici sarebbero finiti in particolare i due affacci previsti nel tratto interessato dai lavori. Balconate che, a dire il vero, servivano a richiamare anche il vecchio lungomare in una sorta di ideale continuità architettonica tra passato e futuro. Di questo e di altre questioni meramente tecniche si discuterà all’inizio della settimana in un incontro che il primo cittadino ha previsto in municipio per chiudere il cerchio e trovare le soluzioni utili a soddisfare eventualmente le richieste arrivate dall’ente.

Né il primo cittadino né l’assessore in questa fase si sbilanciano. Non sembrano comunque preoccupati lasciando intendere che si potrebbe trattare di ostacoli superabili ritoccando qualche aspetto del progetto stesso. In fondo i tempi dettati dal Pnrr sono stringenti ed inderogabili. Bisogna bandire prima possibile la gara per scegliere la ditta. Gara che avrà una valenza di carattere europeo per l’importo dei soldi da spendere. E se si dovrà rinunciare alle due piazzette poco male, si avranno in cassa più risorse per prolungare il cantiere verso nord.

Sa.Ren.