Comune e Ataf protagonisti alla Bit di Milano

PORTO SAN GIORGIO - Dal 12 al 14 febbraio a "FieraMilanoCity" insieme all'Associazione turistico alberghiera del Fermano. L'assessore Giampiero Marcattili: «Grande occasione con decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata per approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità». Gianluca Vecchi: «Obiettivo è promuovere il Fermano e il territorio cittadino»

7 Febbraio 2023 - Ore 15:15 ...

«Il Comune di Porto San Giorgio sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a FieraMilanoCity da domenica 12 a martedì 14 febbraio». Lo rende noto l’assessore comunale al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili.

La manifestazione più importante d’Italia per il settore (tra le maggiori d’Europa) permetterà a decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata di effettuare una sorta di “giro del mondo in tre giorni” che consentirà di approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità. Nel 2022, dopo lo stop causa pandemia, furono consistenti i numeri ufficiali dell’organizzazione oltre 1.000 espositori (15% dall’estero, da 35 paesi) e decine di incontri giornalieri rivolti agli operatori che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Oltre al Comune sarà presente anche l’Associazione turistico alberghiera del Fermano. «Come realtà che si occupa di incoming avremo una postazione all’interno degli spazi espositivi della Regione Marche – afferma il presidente dell’Ataf Gianluca Vecchi – il nostro intento è quello di promuovere il Fermano ed il territorio cittadino. Proporremo agli operatori anche specifici pacchetti predisposti per l’occasione».

«Saranno presenti, a rappresentare la Regione, gli chef stellati Nikita Sergeev, Pierpaolo Ferracuti e Richard Abou Zaki. Sono figure che contribuiscono alla promozione turistica e danno lustro alla nostra città. Lo faranno lunedì 13 febbraio nello stand della Regione durante la conferenza dal titolo ‘Firmamento stellato’ e, in seguito, nello show cooking che andrà avanti fino alle ore 15».