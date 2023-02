Lega Porto Sant’Elpidio, Gioia Giandomenico segretario

9 Febbraio 2023 - Ore 17:31 ...

Segretario di continuità per la Lega che a Porto Sant’Elpidio ha eletto all’unanimità Gioia Giandomenico, da oltre tre anni commissario comunale. Gli altri componenti del direttivo sono Antonio Cafueri, Sandro Pasqualini, Roberto Galli e Nicoletta Berdini.

«Procediamo con il percorso di ascolto e confronto con il territorio forzatamente interrotto dalla pandemia, ma che è e resta imprescindibile per la Lega – ha dichiarano il commissario regionale On. Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale di Fermo Alan Petrini – I militanti, che vivono e conoscono il territorio, stanno tornando ad essere parte attiva del progetto Lega per il buon governo che, nelle Marche, può contare sull’intera filiera. In bocca al lupo ai neoeletti e grazie a tutti i militanti e sostenitori della Lega che stanno intensificando il loro contributo quotidiano sostanziale ed indispensabile. Ora barra dritta verso la strutturazione di un partito sempre più forte, più radicato sui territori in vista delle prossime elezioni amministrative che vedono la città di Porto Sant’Elpidio in primo piano sullo scenario fermano».