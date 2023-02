MarcheCultura alla Bit, Agostini scommette sul cineturismo

Si è aperta domenica 12 febbraio a Milano la nuova edizione della “BIT – Borsa Internazionale del Turismo”. Fondazione Marche Cultura ha partecipato, presso lo Stand della Regione Marche, intervenendo nei panel dedicati alla cultura e al cinema.

Il primo panel è stato quello di apertura del programma nello stand della Regione, dal titolo “Le Marche della Cultura. Presentazione del cartellone delle iniziative e dei principali eventi dell’anno con la partecipazione dei soggetti organizzatori nel territorio”. Tra i relatori, Chiara Biondi, assessore Cultura Regione Marche, l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente Commissione Cultura Camera dei deputati, Katiuscia Cassetta, presidente Consorzio Marche Spettacolo, Andrea Agostini, che è il presidente della Fondazione Marche Cultura, e Daniela Tisi, dirigente settore Cultura Regione Marche.

Andrea Agostini, neopresidente della Fondazione Marche Cultura, ha avuto l’occasione di illustrare i progetti regionali ai quali la Fondazione collabora, come “MArCHESTORIE – Racconti & tradizioni dai borghi in festa”, Grand Tour Cultura, Grand Tour Musei e la candidatura a Patrimonio Mondiale dell’Unesco dei “Teatri storici delle Marche”.

«Siamo abituati a parlare di Marche al plurale – ha dichiarato l’avv. Agostini – questo è un valore importante della nostra storia, ma oggi siamo chiamati ad esprimere quella pluralità dentro un un’unica festa, un grande contenitore capace di destagionalizzare e mettere in relazione tanti borghi da scoprire, con le loro eccellenze. Con questo spirito collaboriamo alla nuova edizione di MArCHESTORIE: dobbiamo moltiplicare la nostra capacità di fare sistema e nulla come la cultura sa creare connessioni, costruire un racconto condiviso, in grado di esprimere tutte le voci di questa terra».

Il secondo panel che ha visto il coinvolgimento della Fondazione è stato quello dedicato al cineturismo dal titolo “Il cineturismo e la sua efficacia per promuovere il territorio”.

«Se ho accettato la responsabilità di guidare la Fondazione, la prima leva è stata proprio la convinzione di poter imprimere una svolta attraverso il cinema – ha sottolineato il Presidente Agostini – Il prodotto audiovisivo è uno straordinario ‘influencer’ di un territorio, capace di determinare la scelta di una località turistica. Abbiamo avuto negli anni tanti esempi virtuosi di promozione attraverso fiction e cinema. La nostra mission deve essere un’ambiziosa opera di rilancio del sistema audiovisivo marchigiano, strategico per lo sviluppo economico della regione. In questo senso ho trovato da subito un’eccellente sintonia con il Responsabile della Marche Film Commission Francesco Gesualdi».

«L’obiettivo è far conoscere le bellezze delle Marche grazie al legame tra cinema e territorio, da una parte con il coinvolgimento delle case di produzione, affinché girino i propri prodotti audiovisivi nella regione, dall’altra operando per far entrare le Marche nei circuiti del turismo festivaliero. Circa il 60% delle scelte turistiche che avvengono nelle famiglie vengono influenzate da quello che si vede in televisione oltre che al cinema; quindi, il legame tra audiovisivo e turismo è quanto mai un valore da recuperare» ha aggiunto Francesco Gesualdi, Direttore f.f. della Fondazione e Responsabile della Marche Film Commission.

In occasione del panel, le Marche hanno portato due esempi virtuosi, esemplificativi del valore del cineturismo. Il primo è “Acqua alle corde”, un lungometraggio girato in occasione del 500enario dalla nascita di Sisto V nel territorio marchigiano, e un documentario girato all’interno delle Grotte di Frasassi che vede la regia del Maestro Vittorio Storaro, tre volte premio Oscar alla miglior fotografia (con Apocalypse Now, Reds e L’ultimo Imperatore), intervenuto in collegamento all’incontro, e la partecipazione del famoso gruppo musicale “Il Volo”.

Tra gli ospiti intervenuti in occasione del panel anche Chiara Biondi, assessore Cultura Regione Marche, l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente Commissione Cultura Camera dei deputati, Andrea Putzu, presidente della commissione regionale Turismo, Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura, Francesco Gesualdi, direttore facente funzioni della Fondazione Marche Cultura e responsabile Marche Film Commission, Paolo Consorti, regista, Guenda Goria, attrice, Marco Filipponi, sindaco di Genga, Daniel Matricardi, sindaco di Montalto delle Marche.