“Come l’Intelligenza Artificiale cambia imprese e lavoro”: seminario gratuito di Confartigianato

L'EVENTO è in programma per mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 17 nella sede Confartigianato di Macerata (via Pesaro 21)

10 Marzo 2023 - Ore 13:16 ...

Come l’intelligenza artificiale cambia imprese e lavoro al centro del seminario gratuito promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo in collaborazione con il Digital Innovation Hub Confartigianato Marche, in programma mercoledì 15 marzo 2023 dalle ore 17 nella sede Confartigianato di Macerata (via Pesaro 21).

«Si tratta di un workshop che – spiegano dalla sigla degli artigiani – darà il via ad un viaggio di conoscenza e consapevolezza in ambito business e lavoro, dove ci si occuperà di tutti gli aspetti dell’intelligenza artificiale che riguardano più da vicino il mondo delle imprese, con uno sguardo al contempo positivo e realistico.

Il seminario vedrà al centro l’intervento del professor Emanuele Frontoni, docente di Computer Science dell’Università di Macerata e Vicecoordinatore del Laboratorio Vrai (Vision, Robotics and Artificial Intelligence), uno dei maggiori esperti di AI in ambito europeo e mondiale. Inoltre, i partecipanti potranno ascoltare le esperienze di imprese che hanno già iniziato ad introdurre applicazioni di intelligenza artificiale nelle loro attività organizzative e produttive, in ambito moda e meccanica. Quindi, il Servizio Contributi e Bandi di Confartigianato farà una panoramica sugli strumenti finanziari a sostegno della ricerca e innovazione nelle imprese. Nell’occasione verranno infatti presentati due strumenti di sostegno agli investimenti in ricerca ed innovazione di prossima uscita, bandi predisposti dalla Regione Marche per incentivare e accompagnare gli investimenti qualificanti e di frontiera delle imprese che si incamminano sulla strada della transizione digitale, ecologica, intelligente».

Il programma dei relatori vedrà gli interventi di Sara Servili, Presidente Gruppo di Mestiere Ict Confartigianato Imprese interprovinciale; Emanuele Frontoni (su L’intelligenza artificiale a servizio della creatività umana); Andrea Carpineti, Co-founder Future Fashion srl – 3D Solution (Virtualizzazione 3D di prodotti e campionari: quando l’intelligenza artificiale incontra il mondo della moda-calzature); Mauro Parrini, Operations Manager Simonelli Group (Machine Learning e Manutenzione predittiva: il caso Simonelli); Francesco Caporaletti, Marketing Specialist Grottini Lab (Intelligenza artificiale e Retail: un’applicazione per il riconoscimento automatico dei prodotti a scaffale). A coordinare l’incontro, Giuseppe Ripani, Innovation Manager Confartigianato Imprese Interprovinciale e del Digital Innovation Hub Confartigianato Marche.