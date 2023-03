Solgas diventa Solgas Energie: a Tipicità le sue soluzioni per l’efficienza energetica

«In un periodo in cui i costi del gas e dell’energia elettrica incidono pesantemente sui bilanci domestici e aziendali, è fondamentale fornire soluzioni convenienti per contenere le spese energetiche». Per questo motivo, anche quest’anno Solgas parteciperà al Tipicità Festival, l’evento enogastronomico di punta delle Marche, con il duplice obiettivo di promuovere il risparmio energetico e presentare importanti novità.

Tipicità si terrà dall’11 al 13 marzo presso il Fermo Forum, dove Solgas Energie presenterà anche la sua gamma di servizi per l’efficientamento energetico «che comprende energie rinnovabili e comunità energetiche, lavori edili per il rinnovo e l’efficientamento della casa o dell’impresa, caldaie a condensazione e condizionatori ad alte prestazioni, pompe di calore, relamping di interni per le smart city e molto altro. Sarà anche data particolare attenzione – fanno sapere dalla società – alla sostenibilità ambientale, con l’offerta di sistemi di depurazione dell’acqua».

«È un privilegio partecipare a Tipicità – dichiara Emanuele Corradi, amministratore unico di Solgas Energie – e ringraziamo gli organizzatori per l’opportunità di sensibilizzare imprenditori, professionisti e famiglie sull’importanza del risparmio energetico. Oltre alle offerte vantaggiose per luce e gas, siamo impegnati a fornire soluzioni anche per i servizi energetici, grazie al nostro partner industriale Gruppo Sgr e al suo team di esperti di Sgr Efficienza Energetica. Grazie alla progettazione e alla realizzazione di interventi mirati, è possibile consumare meno energia senza ridurre i servizi offerti. Tra le soluzioni disponibili una delle più interessanti è che quella che riguarda la possibilità di implementare un vero e proprio “energy report”, personalizzato per ogni tipo di azienda, che fornisce una valutazione in tempo reale dei consumi e aiuta a risparmiare energia. Inoltre, grazie al servizio di Gestione Calore, rivolto ai condomini con impianto termico centralizzato, è possibile gestire in maniera efficiente la climatizzazione dei singoli appartamenti e ricevere una fatturazione puntuale e basata sui reali consumi. Nei giorni del festival, Solgas Energie sarà lieta di accogliere i visitatori interessati al proprio stand, per mostrare loro le proprie soluzioni di efficientamento energetico, per investire in un futuro sostenibile e responsabile, più pulito ed efficiente per tutti».