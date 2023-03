Sutor d’esportazione, a Pesaro piazzata l’impresa corsara

SERIE C GOLD - Nell'infrasettimanale svolta ieri, mercoledì 15 marzo, il quintetto di coach Patrizio ha espugnato il campo della Pisaurum Basket per 60-69

16 Marzo 2023 - Ore 00:16 ...

PESARO – Vince e convince la Sutor Montegranaro, che espugna il campo della Pisaurum Basket per 60-69 nel turno infrasettimanale della serie C Gold Marche-Umbria.

Una partita che i gialloblù hanno condotto dall’inizio alla fine, arrivando a toccare anche un vantaggio di +18 nel secondo quarto. Quello che ha funzionato meglio nella serata di ieri è stata la difesa messa in campo dai giocatori di coach Patrizio, capace di concedere solo 7 punti nel primo quarto ai pesaresi e costringendoli a tirare spesso da tre.

Una tattica che ha funzionato e ha permesso alla Sutor di ottenere due punti importantissimi in ottica playoff, riuscendo ad eguagliare la differenza canestri rispetto al match d’andata perso 75-84 alla Bombonera. Da segnalare la solita grande partita di Falzon e Rupil, a cui si aggiunge Facciolà autore di 14 punti.

IL TABELLINO

PISAURUM PESARO 60: Bianchi 3, Gnaccarini 7, Del Prete ne, Clementi 22, Giunta 15, Vichi 2, Cardellini 5, Beligni 4, Cecchini 2, Komolov. All. Surico

SUTOR MONTEGRANARO 69: Lupetti, Verdecchia ne, Malvestiti ne, Falzon 18, Facciolà 14, Migliorelli 9, Mentonelli 7, Merlini ne, Barbante 2, Mariani ne, Mandozzi, Rupil 19. All. Patrizio

PARZIALI: 7-23, 28-40, 49-60

LA CRONACA

Primi 10 minuti perfetti per la Sutor Montegranaro che chiude il quarto 7-23. Un vantaggio importante costruito grazie alla grande difesa che i ragazzi di coach Patrizio hanno messo di fronte agli esperti giocatori della Pisaurum. Una zona 2-3 a difesa del pitturato che ha costretto i pesaresi a prendere tiri forzati, spesso da tre, che finivano puntualmente sul ferro, con i gialloblu pronti poi, sul ribaltamento di fronte, a fare canestro.

Un vantaggio che nel secondo quarto si incrementa sempre di più fino a toccare il +18 (10-28) con Falzon incontenibile. Ma Pesaro ha uno scatto d’orgoglio e rimonta fino al 21-35 prima di essere respinta con una tripla dell’americano con la casacca gialloblù. Sutor che a metà secondo quarto si rilassa, prende alcuni contropiedi e i ragazzi di Surico aumentano l’aggressività in difesa, riuscendo ad arrivare a -9 (26-35). Ma è un fuoco di paglia perché i veregrensi chiudono i primi 20 minuti in vantaggio 28-40. Nel terzo quarto la Sutor gestisce il vantaggio ed è impeccabile nei tiri da tre con Falzon, Mentonelli e Migliorelli. A 3:37 dalla fine del periodo i calzaturieri si portano a +16 (38-54) ma incappano in qualche errore di troppo che rimette in partita la Pisaurum. Il periodo si chiude 49-60.

Alzano la difesa i pesaresi, aumentano l’aggressività e questo crea diversi problemi ai veregrensi che, infatti, trovano il primo canestro dopo tre minuti dall’inizio del quarto con una tripla di Rupil, servito da Mentonelli con un passaggio fantascientifico. Fortunatamente la difesa montegranarese funziona alla grande, i giocatori di Pesaro sono tutt’altro che cecchini e questo permette alla Sutor, a cinque minuti dal termine, di avere un vantaggio di nove punti da difendere. Il tempo passa, le energie calano ma la Pisaurum trova la tripla del -6 a 2:30 dalla fine. Questo però è l’ultimo lampo della partita, che termina con il punteggio di 60-69 per i gialloblù che tornano a Montegranaro con due punti importantissimi, riuscendo ad eguagliare la differenza canestri rispetto alla sconfitta dell’andata subita alla Bombonera.