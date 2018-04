ATLETICA - La giovane riconducibile al sodalizio di Porto San Giorgio sbaraglia la concorrenza a San Benedetto del Tronto, sulla pista delle prove multiple. Nel mentre, piovono altre soddisfazioni dal circuito Tam

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – In Riviera è andato in scena il fine settimana delle prove multiple e Martina Cuccù ha chiarito subito che la regina indiscussa del pentathlon resta sempre lei.

La cadetta, portacolori dell’Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti, ha riscritto il primato regionale della specialità, che già le apparteneva dallo scorso anno, con 4208 punti. La Cuccù è stata autrice di un vero e proprio exploit nel salto in lungo, con un salto infinito di 5,71 m, ha corso ad altissimo livello gli 80 m ostacoli (altra specialità di cui detiene il record regionale) in 12’’06, si è espressa a 1,53 m nel salto in alto, ha corso i 600 m in 1’43’’52 e ha lanciato il giavellotto a 24,75 m: una prestazione mostruosa. La sorella Francesca, pur bravissima, si è dovuta accontentare del secondo posto a 3301 punti, con buoni risultati nel lungo, 5,02 m, e negli ostacoli, 13’’09. Grazie poi alle prove di Claudia Boccaccini ed Elena Crosta, la Sangiorgese guida la classifica del campionato di società.

Tra i più grandi, la Tam Porto San Giorgio-Osimo-Corridonia è al comando del campionato di società assoluto e allievi maschile. A livello individuale, Manuel Nemo si è laureato campione regionale del decathlon assoluto con 6235 punti (spicca la prova dei 110 m ad ostacoli, corsi in 14’’98); Simone Sabbatini ha vinto lo scudetto delle promesse (5124 punti) e il terzo titolo regionale del Team Atletica Marche porta la firma dello junior Ionut Manolache, che ha totalizzato 4949 punti e si è ben comportato in particolare nei 100 m, 11’’80. Per l’allievo Emanuele Ghergo è arrivata la medaglia d’argento (4879 punti), grazie a varie prove di buon livello, soprattutto i 110 m ostacoli, chiusi in 16’’88. Sullo stesso gradino del podio è salita anche Benedetta Trillini, con 3872 punti nell’eptathlon. L’osimana, allenata da Robertais Del Moro, ha raccolto molti punti nel salto in alto, specialità di cui è vicecampionessa italiana, valicando l’asticella a 1,68 m, ma è stata anche veloce nei 200 m, 26’’67.