ASCOLI - Un altro big della cucina italiana è atteso giovedì nelle cucine di Piazza Arringo: si tratta dello chef dell'omonimo ristorante di Porto San Giorgio

ASCOLI – Città invasa da turisti già dalle prime ore del mattino del 25 aprile e tantissimi gruppi in tour per la città di Ascoli giunti anche per assaporare i piatti, rigorosamente cotti nell’olio bollente, a Fritto Misto. Oggi sarà la volta di un altro big della cucina marchigiana. Nelle cucine di Fritto Misto è atteso chef Aurelio Damiani della Trattoria Mare Damiani e Rossi di Porto San Giorgio che delizierà i palati con piatti unici come: crema di catalogna con pesto di acciughe euroMar e frappe; Crocchette di ceci con salsa di pomodoro al profumo di rosmarino; lasagne bianche con salsiccia seppie e piselli, per finire poi con la MilleFoglie di verdure con frittella di Merluzzo. Sempre oggi, alle ore 16 presso l’Area Eventi fritto Misto dal titolo: PSR Marche 2014 / 2020, a supporto delle produzioni di qualità, l’Olio Extravergine IGP Marche.