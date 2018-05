CALCIO - La selezione di mister Paolo Armini regola 2-1 la Valle del Giano nella finale regionale, andata in onda mercoledì scorso, e saluta così il campionato di Terza per la piena gioia del piccolo centro dell'entroterra provinciale

MAGLIANO DI TENNA – Il Magliano Calcio 2013 porta a casa la Coppa Marche di Terza categoria e la conseguente promozione in Seconda. A cinque stagioni sportive dal via, la selezione del presidente Alessandro Agostini e del polivalente Fabrizio Vitali (cofondatore del sodalizio sportivo, relativo direttore sportivo, giocatore nonché vicesindaco del collegato comune) sbaraglia la concorrenza scalando, passo dopo passo, dapprima la fase provinciale del circuito e, recentemente, la concorrenza regionale.

Inizio di stagione pimpante, nel segno dell’1-2 esterno imposto all’Amandola Parrocchia. A metà ottobre il sonoro 5-0 inflitto al Recreativo di Porto Sant’Elpidio e quindi, per i maglianesi, ecco maturare il diritto alla disputa della semifinale provinciale di andata, pareggiata in casa contro l’Umberto Mandolesi, per 1-1, con il sigillo di Narcisi. Al ritorno il 2-2 in terra sangiorgese per l’approdo alla finale provinciale, con centri di Bastianelli e Tirabassi. Atmosfera da derby nell’appuntamento invernale vissuto davanti all’Usg Grottazzolina, con la vittoria giunta solo dopo i calci di rigore.

Dall’ambito Fermano alla recente pagina regionale, ed ecco il quarto di finale superato ai danni del Real Matelica per 1-3 con le reti di Fedeli, Mannozzi e Bastianelli. Semifinale resa amara all’Acquasanta con il favorevole 2-0, reti a referto di Fedeli e Bastianelli, ed ecco dunque giungere il tutto alla finalissima, andata in onda mercoledì 25 aprile innanzi alla Valle del Giano. Grazie al 2-1 griffato Tamburrini e Bracalente, dopo il triplice fischio mister Paolo Armini ha potuto alzare il trofeo al cielo, facendo scattare la festa sugli spalti per circa 500 sostenitori maglianesi intervenuti ad assistere all’atto decisivo.

Paolo Gaudenzi