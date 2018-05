“Se mi bulli ti bollo”, domani al teatro La Perla si parla di bullismo con L’Albero verde

MONTEGRANARO - Protagonista della mattinata sarà Vincenzo Vetere, ex vittima di bullismo e fondatore dell'associazione Acbs, nata per fornire assistenza e supporto ad altri ragazzi vessati da un fenomeno sempre più attuale

Racconti e testimonianze per combattere il bullismo. Sarà una mattinata diversa dal solito, quella di sabato al cinetreatro La Perla di Montegranaro, con l’iniziativa promossa dall’associazione L’albero verde, con il patrocinio del Comune, “Se mi bulli ti bollo”. L’incontro è dedicato alle scolaresche, ma anche aperto a tutti, con inizio alle ore 9.30. Ospite dell’Protagonista Vincenzo Vetere, un giovane di 22 anni, fondatore dell’Acbs, associazione contro il bullismo nelle scuole nata in Lombardia. Vincenzo, dopo aver subito sopraffazioni, provocazioni e comportamenti violenti iniziati dalle elementari e proseguiti fino all’adolescenza, ha deciso di iniziare a raccontare la sua storia e fondare un’associazione per tutelare le tante vittime di fenomeni simili in giro per l’Italia.

La sua testimonianza sarà accompagnata dalla proiezione di un video contenente interviste da parte di familiari ed amici, per ripercorrere le tappe della spiacevole esperienza vissuta e superata dal ragazzo, simile a tante altre storie che si verificano quotidianamente e che spesso rimangono sotto silenzio. L’albero verde, promotrice dell’iniziative, approfondirà nel corso della mattinata il tema del bullismo e in particolare del cyberbullismo, oltre ad illustrare le proprie attività.