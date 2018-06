FERMO – Il corso in collaborazione con la pubblica assistenza Croce Verde Fermo si è svolto a febbraio, marzo e aprile, durante le ore di Scienze Motorie

Si è svolto all’interno dei locali dell’Istituto Tecnico Tecnologico Montani di Fermo il Progetto Primo Soccorso cui ha partecipato la maggior parte delle classi. Una serie di lezioni utili per gli studenti ai fini del riconoscimento di situazioni di emergenza e pericolo. Nel corso del progetto fatto in collaborazione con i volontari della Croce Verde di Fermo, sono state illustrate in modo teorico e pratico le procedure di assistenza a eventuali feriti in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Nel dettaglio gli argomenti trattati sono stati: codici di gravità, BLS e BLSD, catena della sopravvivenza, ostruzione vie aeree, lipotimia, emorragie, epistassi, ustioni, fratture e intossicazioni.

Dall’istituto superiore sottolineano la valenza formativa degli interventi atti a rafforzare il senso civico degli studenti che, al termine del corso, sono maggiormente consapevoli dell’importanza di comportamenti attivi, puntuali e solidali. Hanno collaborato i docenti Monica Vallesi, Roberto Recchioni, Walter del Bianco e l’operatore sanitario Alfredo Properzi.