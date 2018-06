PORTO SAN GIORGIO - Sul posto la polizia stradale, il mezzo del soccorso stradale e i sanitari della Croce azzurra sangiorgese che hanno soccorso l'automobilista, miracolosamente non in gravi condizioni

Spaventoso incidente, questa mattina intorno alle 6, all’incrocio tra la ss16, la provinciale Fermana e viale don Minzoni, a Porto San Giorgio. Il ‘solito’ incrocio per molti, quello dove da sempre si registrano sinistro. E questa volta all’automobilista coinvolto è andata davvero bene considerando che, sì, è stato trasportato al pronto soccorso ma non in gravi condizioni.

Bene, se si considera il fatto che nel sinistro, insieme alla sua Fiat Idea, è rimasto coinvolto un camion, un gigante della strada che ha impattato con la sua vettura sulla fiancata destra, dunque quella passeggero. L’uomo è stato trasportato in ospedale, si diceva, ma fortunatamente non in gravi condizioni. Distrutto lo sportello destro della vettura. Illeso il camionista, lievi i danni al suo mezzo pesante, un Iveco Stralis.

Sul posto, oltre ai sanitari sangiorgesi anche i mezzi del soccorso stradale e la polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica di un sinistro che, al di là del fatto specifico, va ad allungare la lista di incidenti registrati in quel crocevia da molti definito ‘maledetto’ ma, da molti altri, allo stesso tempo, un normale incrocio dove però eccessi di velocità, mancate precedenze o minime distrazioni da imputare dunque non alla conformazione stradale ma solo agli automobilisti di passaggio, può costare davvero caro.