FERMO/PORTO SANT'ELPIDIO - Nel corso dei controlli la polizia di Stato ha effettuato, in collaborazione con la polizia locale, controlli antiprostituzione: identificate e deferite alcune 'lucciole', una deferita perché non ottemperante al divieto di ritorno nel comune di Porto Sant’Elpidio

Nella giornata di ieri, tra Lido Tre Archi e Porto Sant’Elpidio, dalle ore 20 il personale del commissariato di polizia di Fermo coadiuvato dal reparto prevenzione crimine di Pescara ha proceduto all’arresto di due pregiudicati della zona perché sorpresi con un chilo e 128 grammi di cocaina.

“Gli arresti – fanno sapere dalla polizia di Stato – sono stati effettuati a seguito di una accurata attività di prevenzione straordinaria svolta dagli agenti della Sezione Anticrimine che ha consentito di stringere il cerchio su due noti pregiudicati della fermani.

Gli stessi infatti all’interno di una autovettura, più volte segnalata, sono stati fermati nei pressi di un noto bar intenti a confabulare con alcuni soggetti conosciuti come assuntori di stupefacente. Le notizie acquisite su di loro, nonché il comportamento sospetto tenuto nell’occasione, hanno attirato l’attenzione dei poliziotti che hanno così proceduto ad un accurato controllo del veicolo nonché degli occupanti. Il controllo ha consentito di rinvenire la sostanza stupefacente grossolanamente occultata nel sedile posteriore accanto ad un seggiolino per bambini.

Pertanto i due pregiudicati identificati con un 41enne e un 32enne, sono stati tratti in arresto ed associati presso la Casa circondariale di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria.



I servizi di prevenzione sono stati poi estesi al contrasto dell’attività di prostituzione con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale di Porto Sant’Elpidio.

Nello specifico la Polizia locale si è occupata dell’osservanza dell’ordinanza sindacale di divieto di esercizio della prostituzione e, per i potenziali clienti, il divieto di fermata e contrattazione.

Il personale della Polizia di Stato ha proceduto invece all’identificazione delle prostitute che sono state allontanate. Una di quest’ultime veniva deferita all’autorità giudiziaria perché non ottemperante al divieto di ritorno nel comune di Porto Sant’Elpidio.

Tale servizio ha dimostrato come l’attività sinergica fra personale del Commissariato ed il Comando di Polizia Locale di Porto Sant’Elpidio possa fungere da contrasto al fenomeno. E simili operazioni di Polizia verranno replicate anche in futuro”.

(NB BALLOTTAGGIO A PORTO SANT’ELPIDIO – Domenica 24 giugno Cronache Fermane e Radio Fm seguiranno in diretta gli scrutini delle operazioni di ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco di Porto Sant’Elpidio. Diretta video sulla pagina Facebook di Cronache Fermane e sulla frequenza 104.5 di Radio Fm)