“Moda & spettacolo”, serata glamour in piazza Matteotti

PORTO SAN GIORGIO -Sfilata-evento sabato 23 giugno con Francesca Tocca da “Amici”



Con “San Giorgio va di moda & spettacolo” il sabato sera di Porto San Giorgio sarà all’insegna del glamour. La sfilata evento, a ingresso gratuito, in programma per il 23 giugno alle ore 21.30 in piazza Matteotti, è organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con Camera di Commercio di Fermo, Provincia e Cna Territoriale di Fermo e sarà condotta da Daniela Gurini. Ad animare viale Buozzi e il pre-sfilata sarà l’associazione di categoria già a partire dalle 18.30: “Sul viale della Stazione – spiega Luciana Testatonda, responsabile settore Turismo e Commercio di Cna Fermo – allestiremo una zona tutta dedicata al saper fare artigiano: ci saranno la storia e la tradizione dei maestri calzolai con l’azienda Di Rocco, di Porto Sant’Elpidio, mentre da Montappone arriveranno i cappelli, per una dimostrazione dal vivo grazie all’azienda Di Chiara Rosa. Saranno ben 8 gli abiti realizzati dagli allievi dell’Ipsia Ricci di Fermo che esporremo nel nostro spazio, in cui abbiamo preparato anche un simpatico angolo photobooth: grazie alla presenza di un fotografo professionista, sarà possibile farsi scattare una bella foto ricordo, magari indossando un cappello prodotto nel nostro territorio. Ovviamente si tratta di un’iniziativa gratuita, all’insegna dello slogan scelto per l’occasione, cioè “La Cna va di moda’ “.

In passerella oltre 200 abiti indossati da modelle e modelli professionisti: beach wear, vestiti da sera, intimo, ma anche abiti da sposa, cappelli e accessori, occhiali e moda bambino, tutto fornito da negozi e aziende sangiorgesi e del territorio fermano. La collaborazione con il tessuto cittadino, inoltre, sarà rappresentata dagli acconciatori e i centri estetici che si occuperanno del trucco e parrucco. La serata sarà impreziosita dalla performance della cantante sangiorgese Alice Traini e dell’esibizione della ballerina Francesca Tocca, del cast del programma tv “Amici”. In caso di maltempo l’evento si terrà il 24 giugno.