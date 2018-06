MONTEFIORE DELL'ASO - La festa, giunta alla sua undicesima edizione, si terrà domenica prossima. Partenza alle 9,15

Si terrà domenica prossima l’undicesima edizione della Festa del Quartiere San Giovanni a Montefiore dell’Aso. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Festeggiamenti San Giovanni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, l’Associazione Maialata in Piazza e l’Avis.

“La giornata – spiegano gli organizzatori – si aprirà con messa alle 9.15 per poi proseguire con il raduno di auto Citroen 2cv –Dyane – Mehari. Le iscrizioni resteranno aperte fino alle 10.30, seguirà un giro per il centro del paese ed una sosta gastronomica.

Al termine della santa celebrazione delle 18.30 la serata si animerà alle 21.30 con lo spettacolo di cabaret “Li carrajat”. Un trio ascolano che saprà catturare la platea con musica, barzellette e divertenti aneddoti.

Inoltre stand gastronomici a pranzo e a cena con pesce fritto, porchetta, olive fritte e patate.

Sarà l’occasione anche per visitare la chiesa di San Giovanni, che fino al 1882, anno della costruzione del nuovo Cimitero, ospitava sul retro il cimitero comunale per poi essere abbandonata.

Intorno al 1940, per opera della famiglia De Vecchis, che aveva scelto questo luogo per edificare la tomba di famiglia, tutto fu rimodernato e sistemato ampliando la Chiesa e dando così all’edificio l’aspetto attuale. Il disegno dell’architetto Arturo Paoletti fu sapientemente attuato dalla ditta di costruzione ‘Giulio e Vittorio Ciuti”.