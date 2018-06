PORTO SANT'ELPIDIO - Il giovane, dopo l'impatto con la C3, guidata da una donna, ha riportato delle contusioni agli arti inferiori. Soccorso dai sanitari della Croce verde di Porto Sant'Elpidio

Incidente, quando era da poco passata la mezzanotte, tra uno scooter e una Citroen C3 in via Don Minzoni, a Porto Sant’Elpidio. Al volante dell’utilitaria una donna mentre in sella alle due ruote un ragazzino che a seguito dell’impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando delle contusioni agli arti inferiori.

Le sue condizioni comunque non sembrano particolarmente gravi. Sul posto, oltre a un genitore del giovane, anche i sanitari della Croce verde di Porto Sant’Elpidio che hanno accompagnato il ragazzo al pronto soccorso. A ricostruire la dinamica dell’accaduto, invece, penseranno i carabinieri. A seguito dell’impatto il vetro posteriore destro della vettura è andato in frantumi.

L’incidente ha richiamato in strada non pochi ragazzi presenti nei locali in zona, accorsi sul luogo del sinistro per capire cosa fosse successo e per sincerarsi delle condizioni del loro coetaneo.

