Torna la Donzella della Marca Fermana con due delegazioni del cratere

MONTE SAN PIETRANGELI - Sfilate in abiti medievali in programma sabato 23 giugno alle ore 20 in Piazza Umberto I. Presenti anche Roccafluvione e Acquasanta

... giovedì 21 giugno 2018 - Ore 09:49

Sabato 23 giugno, alle ore 20 in Piazza Umberto I a Monte San Pietrangeli, si terrà la VI edizione dell’evento “La Donzella della Marca Fermana” (ingresso gratuito). Alla manifestazione, che nelle precedenti edizioni ha riscosso un successo di pubblico, parteciperanno associazioni medievali del Fermano e, per la prima volta quest’anno, saranno presenti due delegazioni del cratere del recente sisma: Roccafluvione e Acquasanta. Le altre delegazioni partecipanti sono: la contrada San Martino di Sant’Elpidio a Mare, vincitrice lo scorso anno; la “Margutta” di Corridonia con il Terziere San Pietro/Porta Sejano; l’Associazione “Santa Croce” per Casette d’Ete; il Palio della Madonna delle Grazie per Montottone, le Corporazioni dell’Armata della Pentecoste per Monterubbiano, e naturalmente la delegazione ospitante del “Palio di San Pietro” per Monte San Pietrangeli. Le delegazioni sono composte da sei o sette figurati, ma i personaggi più importanti saranno ovviamente le donzelle, splendide protagoniste della serata che sfileranno singolarmente in passerella vestendo i loro magnifici e sontuosi abiti medievali. Durante la loro esibizione, le donzelle saranno valutate con rigidi criteri da una giuria composta da esperti e le prime tre classificate verranno premiate con artistici monili creati dalla maestra orafa Donatella Braschi di Monte San Pietrangeli. Premio speciale della Giuria: il ritratto ella donzella vincitrice del maestro d’arte Alceste Lucentini, artista di fama nazionale ed internazionale. Il Gruppo Tamburini e Sbandieratori dell’Armata di Pentecoste di Monterubbiano accompagneranno il Corteo delle Donzelle, mentre le melodie degli Old Wai faranno da sottofondo alla sfilata delle donzelle. Per la serata sarà attivo uno stand gastronomico, con tipica cucina locale.