CICLISMO - La corsa al femminile ha offerto lo spettacolo di gare entusiasmanti e di ottimo contenuto tecnico. In luce interessanti elementi riconducibili ai sodalizi del Fermano, come l'Op Bike di Porto Sant'Elpidio

CORRIDONIA (MC) – Ciclismo giovanile femminile di alto livello, con le donne juniores in gara una settimana dopo lo svolgimento dei campionati italiani in Piemonte, e con molte ragazze delle categorie esordienti ed allieve ad assaggiare un vero banco di prova per preparare al meglio i tricolori del prossimo fine settimana in Trentino.

Alla presenza di Paolo Cartechini (sindaco di Corridonia), Francesco Andreozzi (assessore allo sport di Corridonia), Manuela Bora (assessore alle pari opportunità della Regione Marche), Lino Secchi (presidente del comitato regionale FciI Marche), Massimo Romanelli (vice presidente vicario Fci Marche) e Marco Marinuk (consigliere regionale FCI Marche), sono state circa 150 le ragazze in rappresentanza di 35 team provenienti da quasi tutta Italia che si sono confrontate a colpi di pedale in una lunga maratona giovanile su un percorso in circuito (ripetuto più volte in base all’età delle partecipanti) tra la zona industriale di Corridonia e il centro del paese, al culmine di una salita di circa 3 chilometri con traguardo fissato ai giardini pubblici.

Protagoniste in positivo sul podio sono state Beatrice Bertolini (MB Victory Team), Emma Meucci (Sc Campi Bisenzio) e Rebecca Tomei (Fosco Bessi Calenzano) tra le esordienti primo anno, Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink), Sara Malucelli (S.C. Forlivese) e Sara Pepoli (S.C. Forlivese) tra le esordienti donne secondo anno, Carlotta Cipressi (S.C. Forlivese), Matilde Missiroli (S.C. Forlivese) e Giulia Giuliani (Asd Naturabruzzo) tra le allieve, Federica Piergiovanni (Valcar Pbm), Barbara Malcotti (Valcar Pbm) e Martina Toffanin (U.C. Conscio Pedale Del Sile).

Per l’esordiente Ciabocco e la donna allieva Giorgia Simoni (OP Bike Porto Sant’Elpidio) la soddisfazione di conquistare la maglia di campione regionale Fci Marche mentre tra le donne juniores Sara Rossi (Club Ciclistico Corridonia) si è riconfermata campionessa provinciale Fci Macerata.

ESORDIENTI PRIMO ANNO

1. Beatrice Bertolini (MB Victory Team A.S.D)

29 chilometri in 57’00” media 30,526 km/h

2. Emma Meucci (SC Campi Bisenzio)

3. Rebecca Tomei (AC Fosco Bessi Calenzano)

4. Martina Parotto (Punto Bici Aprilia)

5. Caterina Senesi (AC Fosco Bessi Calenzano)

6. Rebekka Pigolotti (Team Npm Chianciano Salute)

7. Giulia Sorrentino (Lu Ciclone)

8. Virginia Gelichi (AC Fosco Bessi Calenzano)

9. Cristina Curzi (Pedale Rossoblu-Picenum)

10. Giulia Coppi (Team Npm Chianciano Salute)

11. Ilaria Leardini (AC Fosco Bessi Calenzano)

12. Emma Nullo (Lu Ciclone)

13. Claudia Cimadon (Punto Bici Aprilia)

14. Alice Verri (Polisportiva Molinella)

ESORDIENTI SECONDO ANNO

1. Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink)

29 chilometri in 57’00” media 30,526 km/h

2. Sara Malucelli (SC Forlivese)

3. Sara Pepoli (SC Forlivese)

4. Erika Viglianti (Punto Bici Aprilia)

5. Giulia Pizzino (SC Forlivese)

6. Swami Quaroni (SC Campi Bisenzio)

7. Elisa Taiti (SC Campi Bisenzio)

8. Giada Meletti (Bicifestival)

9. Giusy Laperuta (Osimo Stazione)

10. Krizia Corradetti (Pedale Rossoblu-Picenum)

11. Rebecca Bacchettini (Lu Ciclone)

12. Alice Marchese (Team Npm Chianciano Salute)

13. Camilla Mattolini (SC Campi Bisenzio)

14. Elisa Giunta (Punto Bici Aprilia)

15. Letizia Medori (Pedale Rossoblu-Picenum)

16. Sofia Condello (Lu Ciclone)

17. Gioia Bianchi (Bicifestival)

ALLIEVE

1. Carlotta Cipressi (SC Forlivese)

44 chilometri in 1.30’00” media 29,333 km/h

2. Matilde Missiroli (SC Forlivese)

3. Giulia Giuliani (Asd Naturabruzzo)

4. Erika Cristofani (Sc Campi Bisenzio)

5. Lucrezia Noemi Eremita (Team Di Federico Blue)

6. Letizia Brufani (Lu Ciclone)

7. Lara Scarselli (Ciclistica San Miniato-Santa Croce)

8. Giorgia Marabissi (Team Sc Npm Chianciano Salute)

9. Sabrina Ventisette (SC Campi Bisenzio)

10. Patrizia Parravano (GS Fiamme Oro)

11. Martina Pennacchi (SC Forlivese)

12. Giorgia Simoni (OP Bike Porto Sant’Elpidio)

13. Milena Sarto Del (Zhiraf Guerciotti Selle Italia)

14. Matilde Bertolini (MB Victory Team)

15. Giada Manfredi (Team Npm Chianciano Salute)

16. Martina Severi (Lu Ciclone)

17. Melany Pepoli (SC Forlivese)

18. Giulia Manenti (Team Npm Chianciano Salute)

19. Giulia Locci (SC Campi Bisenzio)

20. Jessica Fiorini (Velo Club Fidenza Tre Colli)

21. Margherita Morelli (Bicifestival)

22. Giulia Giorgio (Bicifestival)

23. Eleonora Veroni (Inpa San Vincenzo)

24. Noemi Francioni (SC Campi Bisenzio)

25. Valentina Friggi (Lu Ciclone)

26. Carlotta Cupi (Team Npm Chianciano Salute)

27. Giulia Carmignani (SC Campi Bisenzio)

28. Asia Ranucci (GS Fiamme Oro)

29. Grazia Maria Amati (Bicifestival)

JUNIORES

1. Federica Piergiovanni (Valcar Pbm)

85,5 chilometri in 2.10’00” media 39,462 km/h

2. Barbara Malcotti (Valcar Pbm) a 1’00”

3. Martina Toffanin (UC Conscio Pedale del Sile)

4. Silvia Magri (Gauss Team)

5. Nicole Fede (Valcar Pbm)

6. Gaia Realini (Vallerbike)

7. Gemma Sernissi (Zhiraf Guerciotti Selle Italia)

8. Nicole D’Agostin (Eurotarget – Bianchi – Vitasana)

9. Gloria Nardi (Speedy Women Team)

10. Miriana Rui Da (UC Conscio Pedale del Sile)

11. Gaia Bevilacqua (Zhiraf Guerciotti Selle Italia)

12. Giada Damuzzo (Team Lady Zuliani)

13. Iris Monticolo (UC Conscio Pedale del Sile)

14. Giulia Luciani (Gauss Team)

15. Sveva Bianchi (Racconigi Cycling Team)

16. Sara Rossi (Club Corridonia)

17. Eleonora Silani (Team Lady Zuliani)

18. Giulia Quattrini (Club Corridonia)

19. Matilde Foggi (Vallerbike)

20. Alessia Radu (Club Corridonia)

21. Roberta Caferri (Born to Win)

22. Stefania Belloni (SCV Bike Cadorago)

23. Emanuela Zanetti (Gauss Team)

24. Lucrezia Rovelli (SCV Bike Cadorago)

25. Caris Cosentino (Born to Win)

26. Jessica Raimondi (Racconigi Cycling Team)

27. Giorgia Vettorello (UC Conscio Pedale del Sile)

28. Gaia Masetti (Team Wilier Breganze)

29. Gaia Giampietri (Vallerbike)

30. Beatrice Rossi (UC Conscio Pedale del Sile)

31. Beatrice Pozzobon (Team Lady Zuliani)

32. Sofia Zamperetti (UC Conscio Pedale del Sile)

33. Andrea Barbara Luzzani (Gauss Team)

34. Valeria Pompei (Vallerbike)

35. Alessandra Grillo (Racconigi Cycling Team)

36. Marina Guadagnin (Team Wilier Breganze)

37. Matilde Morello (SCV Bike Cadorago)

38. Dalila Martin (Gauss Team)

39. Sara Sciuto (Club Corridonia)

40. Asja Piccinini (SCV Bike Cadorago)

41. Matilde Vallari (Racconigi Cycling Team)

42. Giulia Savio (UC Conscio Pedale del Sile)

43. Anna Pedroni (Eurotarget – Bianchi – Vitasana)

44. Giorgia Fattori (Born to Win)

45. Diana Locatelli (Gauss Team)

46. Alice Menin (UC Conscio Pedale del Sile)

47. Giorgia Bonetti (UC Conscio Pedale del Sile)

48. Linda Fabbri (Osimo Stazione)

49. Clara Giordano (Osimo Stazione)

50. Sofia Teso (UC Conscio Pedale del Sile)

51. Alice Calderini (Club Corridonia)

52. Vittoria Berta (Team Wilier Breganze)

53. Francesca Selva (Racconigi Cycling Team)

54. Francesca Maria Baglione (Vallerbike)

55. Rachele Guida (Gauss Team)

56. Sharon Mattiuzzi (UC Conscio Pedale del Sile)