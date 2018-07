SERIE B - Alla Malloni Porto Sant'Elpidio si chiude il cerchio sullo staff. Il trentaseienne sangiorgese, forte della sua esperienza nei vivai, sarà il collante tra la Prima squadra ed il settore giovanile rivierasco

PORTO SANT’ELPIDIO – Si chiude il cerchio nello staff tecnico elpidiense, Gianluca Pizi (foto) è il nuovo assistente di coach Marco Schiavi in Serie B per la stagione 2018/19. Alla fine la logica della soluzione interna ha prevalso a dimostrazione della sinergia tra il settore giovanile dello Sporting e la prima squadra.

36 anni di Porto San Giorgio, in panchina Gianluca muove i primi passi nel 2002/03 presso il Centro Asteria Basket Milano come allenatore e responsabile del settore giovanile. Nel 2010 approda alla storica società Ebro Basket Milano alla corte del presidente Giorgio Tricerri (figlio dell’indimenticabile Emilio Tricerri inventore del mini-basket in Italia nel 1960) come responsabile del settore giovanile, allenatore delle formazioni Under 17, Under 19 e assistente della prima squadra militante in Serie C.

L’ottima annata con l’Under 19, conclusa con il titolo di vice campione regionale, vale la promozione a capo allenatore nella stagione 2011/12 pur mantenendo invariato il compito di responsabile del settore giovanile. Esperienza intensa quella da capo allenatore, in due anni sfiora la promozione fermandosi soltanto in gara 3 di finale nonostante un roster composto per metà da atleti provenienti dalla cantera.

Il 2013 è l’anno del ritorno nella sua Porto San Giorgio che coincide anche con l’inizio dell’avventura con lo Sporting Porto Sant’Elpidio dove tutt’oggi ricopre il ruolo di responsabile del settore giovanile. Gli ottimi campionati d’eccellenza disputati valgono la chiamata della Federazione Italiana Pallacanestro, che gli affida il ruolo di allenatore nei Centri Tecnici Federali nel 2016 e di Capo Allenatore della Selezione Regionale Marche nel Trofeo delle Regioni del 2017 conclusosi con le Marche al settimo posto.

Per la stagione 2018/19, Gianluca oltre al ruolo di assistente di coach Schiavi guiderà due gruppi giovanili.

“La scelta di Gianluca Pizi ci fa dormire sonni tranquilli – apre il presidente Oscar Bonifazi – è un tassello importante quello che abbiamo inserito ma soprattutto avvalora sempre di più la collaborazione in atto con lo Sporting. Gianluca sarà il trait d’union tra la prima squadra e l’universo giovanile che tanto ci sta a cuore, come testimoniato dal fatto che dopo l’esperienza dell’Under 18 d’eccellenza dello scorso anno, stavolta siamo pronti a partire con il gruppo Under 16 impegnato sempre in un campionato nazionale e sotto la denominazione Malloni Basket”.