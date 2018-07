Taglio del nastro per il parco pubblico di Montefortino “Grazie a Telgate per il suo grande cuore”

INAUGURAZIONE - Cerimonia in programma sabato 21 luglio alle ore 11. Un intervento di riqualificazione reso possibile grazie all’Amministrazione comunale di Telgate ed al suo sindaco Sala

A seguito del sisma del 24 agosto 2016 e delle terribili scosse che si susseguirono nel mese di ottobre, ad aiutare le popolazioni colpite dell’intera area dei Monti Sibillini arrivò la Protezione Civile Nazionale, supportata dalle colonne mobili regionali di Protezione Civile.

A Montefortino arrivò in soccorso la Protezione Civile della Regione Lombardia. I numerosi volontari del Parco del Ticino e del Gruppo Protezione Civile A2A eseguirono in tempi rapidissimi il montaggio del campo base necessario al ricovero della popolazione; insieme a loro erano presenti alcuni volontari del Comune di Telgate (BG) che, vista la drammaticità delle condizioni in cui si trovava la popolazione di Montefortino, chiesero al loro sindaco Fabrizio Sala di adoperarsi con ulteriori aiuti al fine di alleviare il disagio di tanti agricoltori costretti a dormire nelle roulotte. Il sindaco, uomo di poche parole ma abituato da sempre ad essere operativo, donò al Comune di Montefortino quattro moduli abitativi per altrettanti imprenditori agricoli ed ebbe inizio così un grande percorso di solidarietà.

“Molteplici sono state le iniziative intraprese a favore della nostra popolazione colpita – commenta il sindaco Domenico Ciaffaroni – l’ultima in ordine cronologico sarà l’inaugurazione del parco pubblico di Montefortino che si svolgerà sabato 21 luglio, alle ore 11. Un intervento di riqualificazione, con nuovi giochi per i più piccoli, reso possibile grazie al grande cuore dell’Amministrazione comunale di Telgate e del suo primo cittadino Sala”.