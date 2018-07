VELA - Domenica prossima sarà all'insegna delle regate per il sodalizio sangiorgese della Liberti nel Vento, impegnato con la scuola paralimpica della disciplina dove, al momento, c'è la presenza di un ospite di prestigio sportivo

PORTO SAN GIORGIO – Dopo l’entusiasmante edizione 2018 della Regata Nazionale 2.4mr ed Hansa 303, organizzata anche in collaborazione con il Rotary Club Fermo in ricordo di Francesco Raccamadoro Ramelli, tornano in acque le imbarcazioni della Liberi nel Vento per la seconda giornata di regate del Trofeo Sollini Accessori Calzature.

Iniziativa che si svolge con una serie di regate da giugno a settembre, per dare ai nuovi timonieri di inserirsi nella squadra agonistica in vista degli importanti appuntamenti di settembre in Liguria: il Campionato Italiano Hansa 303 a Genova e il Campionato Italiano 2.4mr a La Spezia.

A gonfie vele, in vista di questi importanti regate, la scuola vela paralimpica. Molte sono le persone che stanno provando le imbarcazioni Hansa 303 per poi frequentare il corso di scuola vela.

“Questa settimana abbiamo il piacere di avere, insieme agli altri corsisti, anche il campione paralimpico di Ice Sledge Hockey, Hockey su ghiaccio in carrozzina, portacolori del Team Tori Seduti del Piemonte Claudio Zannotti in vacanza con la moglie nel fermano. Avendo saputo della Liberi nel Vento ha chiesto di poter conoscere l’attività sportiva e imparare l’arte della vela sotto la direzione tecnica del nostro istruttore Stefano Iesari. Dunque vacanza, mare, sport, vela, divertimento per tutti” dichiarano dalla stanza dei bottoni dell’associazione.