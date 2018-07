Torna lo storico festival canoro per ragazzi Capitello D’Oro

MONTE RINALDO - Nel corso della manifestazione l’Area Archeologica La Cuma, gioiello storico del territorio fermano, sarà aperta con orario 17 – 20 per una straordinaria visita guidata



Torna a Monte Rinaldo l’appuntamento ormai storico con il Festival ‘’Capitello d’Oro” , il Festival per ragazzi che quest’anno giunge alla ventiquattresima edizione.

Il Festival organizzato dalla Pro Loco Cuma e dal Comune di Monte Rinaldo da anni infatti si svolge a Monte Rinaldo, dove nel lontano 1995, per dare spazio alle nuove voci del campo musicale, si è dato vita ad un Festival sempre in crescita nel campo musicale per ragazzi.

Coinvolge bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni, con l’intento di promuovere la musica e il canto nelle giovani età, far crescere giovani talenti e avvicinarli al mondo della musica. Obiettivi questi portati avanti dagli organizzatori e per i quali sempre hanno lavorato e sempre vogliono continuare a lavorare.

Il Festival è caratterizzato da tre categorie canore, quella dorica (6-9 anni), quella ionica (10-14 anni) e quella corinzia (15-18 anni), che si esibiranno in successione e con la presenza di una giuria di qualità che, al termine della serata, stilerà una classifica che incoronerà il vincitore di ogni categoria. Ricco anche il programma delle esibizioni degli ospiti, con vincitori delle scorse edizioni, giovani talenti del campo musicale, artisti e scuole di ballo. L’edizione 24 del Festival si terrà nel salotto di Piazza Umberto I, che allestito con effetti e giochi di luci, animerà il piccolo centro storico di Monte Rinaldo, diventando per una sera punto di partenza di giovani talenti musicali.

Nel corso della manifestazione l’Area Archeologica La Cuma, gioiello storico del territorio fermano, sarà aperta con orario 17 – 20 per una straordinaria visita guidata, con la possibilità di ammirare l’importante tempio ellenistico romano ed i reperti rinvenuti in località Cuma di Monte Rinaldo. La manifestazione, che deve il suo nome proprio ai capitelli dell’Area Archeologica, avrà inizio alle ore 21.00 con ingresso libero. La serata, organizzata dalla Pro Loco Cuma e il Comune di Monte Rinaldo in collaborazione con Rs Project , è realizzata grazie al sostegno del Consiglio Regionale delle Marche, la Provincia di Fermo, l’Unpli Marche, l’Unpli Ascoli-Fermo e l’Associazione Marca Fermana.