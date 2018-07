SERIE B2 - Sei marchigiane, un'abruzzese ed ancora sei pugliesi per un raggruppamento di qualità e dispendioso dal punto di vista logistico. "Il nostro obiettivo è la salvezza", dichiara il presidente Sandro Benigni

PORTO SAN GIORGIO & PORTO SANT’ELPIDIO – La Federazione Italiana Pallavolo ha reso noto i gironi dei campionati di Serie B e quindi anche la De Mitri Volley Angels ha conosciuto i nomi delle avversarie che dovrà affrontare nel prossimo campionato di B2 femminile.

La formazione rossoblù è stata inclusa nel girone H che comprende altre sei squadre marchigiane (Termoforgia-Moviter Castelbellino, Pieralisi Volley Pan Jesi, Ciù Ciù Offida, Corplast Corridonia, Pallavolo Recanati e Italiana Pellami Monte San Giusto), un’abruzzese (la Pallavolo Giulianova) e sei pugliesi (Zero5 Castellana Grotte, Deco Domus Noci, Damiano Spina Oria, Appia Mesagne Volley, Pallavolo Cerignola e Magik Copertino).

“Un girone impegnativo – ha detto il presidente Sandro Benigni – ma per noi che dovremo lottare per salvarci tutte le avversarie sono da prendere con le molle. Ci sono squadre che hanno già inserito in rosa atlete di grande esperienza e che in questa categoria possono fare la differenza, ma anche noi puntiamo a dire la nostra, specie contro le squadre alla nostra portata”.

Anche dal punto di vista delle distanze si tratta di un raggruppamento importante, visto che le sei trasferte in Puglia sono significative dal punto di vista chilometrico. Ancora cucite le bocche in casa Volley Angels Project su quella che sarà la rosa a disposizione del tecnico rossoblù, ma presto verrà fatto qualche nome, visto che il direttore sportivo Fulvio Taffoni è in piena azione per portare a casa accordi importanti con giocatrici adatte alla filosofia di Volley Angels e alla categoria. La De Mitri Volley Angels disputerà le proprie partite casalinghe alla palestra “Nardi” di Porto San Giorgio.