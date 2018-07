Gran finale per Favole e Stelle, il teatro per ragazzi conquista Fermo

FERMO - La stagione di Fermo è terminata ma non “Marameo”, il nuovo festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi, che ha ancora tanti appuntamenti da presentare

Si è conclusa ieri sera, mercoledì 25 Luglio, con la presenza dell’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco, Francesco Trasatti, l’edizione 2018 di Favole e Stelle, rassegna estiva di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Fermo e da “Proscenio Teatro”, nell’ambito della seconda edizione di “Marameo, festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi”.

“Un bilancio senza dubbio positivo – spiegano gli organizzatori – con Piazza del Popolo sempre gremita da famiglie e bambini che hanno fatto da festosa cornice a tutti gli eventi. Sono stati presentati quattro lavori di altrettante formazioni professionali italiane, anche molto diversi tra loro, al fine di mostrare al pubblico la varietà dei linguaggi e la vivacità di questo comparto, troppo spesso poco valorizzato nel panorama dell’offerta teatrale Italiana”.

Dal teatro fatto con grandi mascheroni della Compagnia “La Mansarda” di Caserta nei Tre porcellini, al teatro di figura di Daniele De Bernardi (Teatrino dell’Erba Matta), virtuoso dell’animazione, che ha portato il suo Aladino e la Lampada Magica, passando per I viaggi di Sindbad il marinaio della compagnia “Fratelli di Taglia” di Riccione, dove attori e grandi pupazzi ci hanno condotto attraverso le mirabolanti avventure del più celebre marinaio de “Le Mille e Una Notte”, fino allo spettacolo conclusivo di ieri sera: “Giufà e il mare”, autentico viaggio tra le sponde del Mediterraneo, quando tra le coste dei paesi rimbalzavano storie, musiche e colori che gli uomini amavano raccontarsi, erano storie di furbizia e di avventure, storie che non hanno tempo, che divertono ancora, che ci aiutano a crescere e a capire che la più bella cosa di questo mondo è la sua diversità.

“Edizione 2018 che si è conclusa con Piazza del Popolo ancora una volta gremita di sguardi attenti, di genitori che accompagnano volentieri i loro figli perchè, anche se non lo dicono, hanno scoperto che questi spettacoli sono ancora in grado di rapirli e portarli in quei mondi mai dimenticati davvero, dove ogni cosa è in armonia con l’altra e dove anche ai cattivi è possibile voler bene”.

La stagione di Fermo è terminata ma non “Marameo”, il nuovo festival interregionale ed internazionale del teatro per ragazzi, che ha ancora tanti appuntamenti da presentare, la prossima settimana sarà intentissima: lunedì 30 Luglio a Civitanova Marche con Si raccontano le favole, martedì 31 a Montegiorgio con Parchi da Favola, poi nel fine settimana, 3 e 4 Agosto a Porto San Giorgio e la sua Magica Notte, una straordinaria Notte Bianca dei bambini che occuperà tutto il centro della Città.

Per essere informati sugli appuntamenti è possibile consultare le pagine fb di “Marameo”, “TRAME-Teatro Ragazzi Marche Experience”, “Proscenio Teatro Ragazzi”, oppure consultare il sito internet www.marameofestival.it.