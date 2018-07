EVENTI - Il festival ideato da Neri Marcorè, con la produzione artistica di TAM Tutta un'Altra Musica, farà tappa a Vetice e Casalicchio per due grandi appuntamenti musicali

di Nunzia Eleuteri

RisorgiMarche, finalmente. Perché dopo un mese di concerti tra Ascolano e Maceratese, il festival ideato da Neri Marcorè (e che vede la produzione artistica di TAM Tutta un’Altra Musica, realtà di Grottazzolina da anni protagonista a livello nazionale ed internazionale) tocca anche il territorio fermano. Due gli eventi in programma: sabato 28 luglio a Vetice, nel Comune di Montefortino, con il concerto di Paolo Belli e della sua Big Band; martedì 31 a Casalicchio di Amandola per l’attesissima festa con un ospite a sorpresa, sul quale si continuano a fare diverse ipotesi ma senza avere la certezza di chi si esibirà realmente quel giorno. L’unica cosa sicura è che a Casalicchio il pubblico ritroverà Simone Cristicchi, che recupererà il concerto del 6 luglio con gli GnuQuartet, interrotto a causa del maltempo che aveva colpito anche la zona tra Treia e San Severino Marche.

“RisorgiMarche è una bellissima iniziativa di Neri Marcorè e veramente non riesco a capire le polemiche che ogni tanto girano – ci spiega Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino, impaziente di accogliere la colorata e allegra carovana -. Magari avere altre manifestazioni del genere per rilanciare il territorio! Lo scorso anno con il concerto di Daniele Silvestri è stato veramente toccante e quest’anno penso che con il coinvolgimento degli attori locali si sono veramente superati, aiutando ancora di più l’economia locale. Sarà una giornata speciale per Montefortino, organizzeremo stand per rifocillare i camminatori spettatori e poi faremo un ‘Dopo Festival’ direttamente in paese. Insomma, RisorgiMarche è un’occasione per risorgere e va solo ringraziato chi l’ha ideata e chi la sta portando avanti. Ci vuole tanto lavoro burocratico, oltre che avere la disponibilità di artisti amici. La presenza di pubblico ne conferma la bontà”.