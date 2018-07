Musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini, ecco la notte dei desideri di Porto Sant’Elpidio

PORTO SANT'ELPIDIO - Un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella notte dell’eclissi totale di luna.

Anche quest’anno la Città di Porto Sant’Elpidio, Assessorato al Turismo aderisce all’iniziativa La Notte dei Desideri, un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella notte dell’eclissi totale di luna.

Nella serata speciale brilleranno le stelle del Mundial Beach Soccer con gli incontri dei campionati internazionali che si svolgeranno nell’arena allestita sull’area ex Orfeo Serafini dal 25 al 28 luglio.

Questa sera, Venerdì 27 luglio, si giocheranno infatti la prima e la seconda semifinale tra le squadre che avranno passato le eliminatorie. Non mancheranno intermezzi musicali ed esibizioni delle scuole di danza oltre che ospiti noti del mondo del calcio.

Ritrovo proprio all’arena Beach Soccer per scrivere i propri desideri sui bigliettini che, insieme a quelli dei giovani dell’oratorio della Parrocchia S. Pio X, Marina Picena, saranno legati a palloncini bianchi e gialli che come le stelle si libreranno in cielo tutti insieme alle 23 circa.

«La città di Porto Sant’Elpidio ha aderito con entusiasmo alla Notte dei Desideri fin dalla sua prima edizione». Dice l’Assessore allo Sport e Turismo Elena Amurri. «In questo terzo anno, sia noi che altri comuni costieri, abbiamo rinunciato al lancio delle lanterne che era inizialmente previsto nel programma viste le limitazioni segnalate dall’Enac e tenendo in considerazione il fattore ambientale ma soprattutto la sicurezza delle persone, specie dei bambini. Abbiamo scelto quindi, di far volare dei palloncini che rappresentano simbolicamente le stelle a cui affidare i desideri specie quelli dei più piccini. Ciò che rimane invariato è la magia che questa notte porta con sè, divenuta ormai simbolo della spensieratezza e della bellezza delle vacanze nelle Marche. Un’iniziativa che mi coinvolge in maniera totale perché abbraccia tre delle mie deleghe: quella allo sport con il Beach Soccer, quella al Turismo con l’evento in sé e quella al commercio grazie alla collaborazione con Dionea, attività commerciale di Porto Sant’Elpidio. Un evento dallo straordinario valore promozionale visto che unisce tanti comuni sotto la regia della Regione Marche che ne amplifica visibilità ed efficacia a livello di comunicazione. Quest’anno ci sarà anche la straordinaria eclissi di luna a rendere la notte ancora più speciale. Mi auguro che sia un bel momento di divertimento per tutti».

Il programma ufficiale con gli eventi aggiornati è disponibile sulla pagina Facebook La Notte dei Desideri e su quella Assessorato al Turismo Porto Sant’Elpidio. E’ possibile seguire gli eventi sui canali social tramite l’hashtag #marchedeidesideri. Info 0734 908 263 pseturismo@elpinet.it.