PORTO SANT’ELPIDIO – L’Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio targato 2018/19 ha ufficialmente preso forma. Giovedì sera, nell’arena di sabbia dell’ex Orfeo Serafini dove si sta svolgendo il Mundial Beach Soccer, sono stati presentati i 22 elementi che faranno parte della rosa biancoazzurra per il campionato di Eccellenza ormai alle porte.

Eddy Mengo, saggio allievo della cultura di Stefano Cuccù e discepolo degli insegnamenti di Vincenzo Morreale, avrà a disposizione un organico giovane e reso ancor più competitivo dall’innesto di giocatori come Gianluca Adami, Mattia Ruzzier, Alessandro Frinconi e Andrea Mandorlini. Inoltre l’ex difensore 40enne, al Porto Sant’Elpidio dal 2015 (con una parentesi al Trodica), nei prossimi giorni potrà ricevere qualche altro regalo dalla dirigenza elpidiense, la quale sta lavorando per portare in biancoazzurro Nicolàs Monserrat, difensore argentino classe 1992 che nell’ultima stagione con la Civitanovese ha siglato ben 12 reti tra campionato di Prima Categoria e Coppa Marche. Intanto lunedì 30 si tornerà nuovamente a sudare con la prima sgambatura che sancirà l’inizio della pre-season elpidiense.

In attesa di ulteriori novità sul fronte mercato, il Porto Sant’Elpidio nella prossima stagione potrà contare sui portieri Federico Gagliardini (’94), Lorenzo Smerilli (’99) e Samuele Faini (’01). In difesa, senza escludere un Mengo versione allenatore-giocatore, ci saranno Matteo Nicolosi (’91), Riccardo Marcantoni (’86), Alessandro Cannoni (’94), Jacopo Stortini (’98), Francesco Del Moro (’01) e Riccardo Cantarini (’03).

Da una difesa piuttosto esperta e già collaudata negli anni addietro, si passa ad un centrocampo dove verranno prevalentemente inseriti i cosiddetti “under”: qui infatti verranno collocati i vari Marziali (’00), Guadalupi (’99), D’Alessandro (’01), Cuini (’00), Raffaeli (’01) e Orazi (’01), i quali troveranno l’appoggio di giocatori più navigati come Andrea Marozzi (’92), Alessandro Frinconi (’90), Andrea Mandorlini (’91) e Pablo Panichelli (’94). Nel reparto avanzato invece ci saranno Gianluca Adami (’88), Riccardo Cuccù (’93), Mattia Ruzzier (’94) e Leonardo Zira (classe 2000 sul quale Mengo conta molto).

