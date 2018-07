SERIE B2 - La Federazione Italiana Pallavolo ha reso note le tappe di stagione per il rinnovato circuito della cadetteria. Il fortino domestico dove costruire i successi per agguantare la permanenza nella serie sarà la palestra Nardi di Porto San Giorgio, sede delle gara interne del sodalizio del presidente Sandro Benigni e del direttore sportivo Fulvio Taffoni

PORTO SAN GIORGIO – Inizierà tra le mura amiche della palestra rivierasca il primo campionato di Serie B2 della De Mitri Volley Angels Project.

La Federazione Italiana Pallavolo, infatti, ha diramato il calendario che vedrà nella prima giornata (in programma sabato 13 ottobre) le ragazze del presidente Benigni ospitare la Termoforgia-Moviter di Castelbellino nel primo di una lunga serie di derby regionali, visto che sono ben sei le formazioni marchigiane inserite nel gruppo H.

Il secondo turno di questa lunga stagione (si chiude sabato 4 maggio 2019) porterà la De Mitri in Puglia domenica 21 ottobre, visto che molte squadre pugliesi giocheranno le gare casalinghe in posticipo. Fanno eccezione solo Cerignola e Castellana Grotte e la prima trasferta delle rossoblù sarà sul campo del Mesagne, in provincia di Brindisi.

“Nelle prime giornate affronteremo tre delle quattro favorite per la vittoria finale – ha commentato il direttore sportivo Fulvio Taffoni – ma prima o poi dovremo affrontarle tutte. Sono formazioni che hanno messo su delle squadre molto forti, ma per noi l’importante sarà solo vincere il maggior numero di gare possibili per raggiungere al più presto la salvezza, che è il nostro traguardo stagionale. Alcune trasferte saranno impegnative dal punto di vista chilometrico, ma in un campionato nazionale questi dettagli non possono incidere più di tanto, visto che anche loro dovranno venire a giocare a Porto San Giorgio”.

Proprio la palestra Nardi dovrà diventare il fortino della De Mitri, che in casa vorrà gettare le basi per la permanenza in serie B2. “Stiamo approntando – è la dichiarazione del presidente Sandro Benigni – una formazione che avrà la caratteristica di giocare con la medesima intensità fino all’ultimo pallone e che uscirà dal campo con la consapevolezza di aver sempre dato il massimo contro ogni avversario”.

Il calendario stagionale:

Sabato 13 ottobre (rit. 2 febbraio 2019)

De Mitri Volley Angels Project- Termoforgia Castelbellino

Domenica 21 ottobre (rit. 9 febbraio 2019)

Appia P. Mesagne-De Mitri Volley Angels Project

Sabato 27 ottobre (rit. 16 febbraio 2019)

De Mitri Volley Angels Project-Zero5 Castellana Grotte

Domenica 4 novembre (rit. 23 febbraio 2019)

Magik Copertino-De Mitri Volley Angels Project

Sabato 10 novembre (rit. 2 marzo 2019)

De Mitri Volley Angels Project-Corplast Corridonia

Sabato 17 novembre (rit. 9 marzo 2019)

Pallavolo Giulianova- De Mitri Volley Angels Project

Sabato 24 novembre (rit. 16 marzo 2019)

De Mitri Volley Angels Project-Pieralisi Pan Jesi

Domenica 2 dicembre (rit. 26 marzo 2019)

Damiano Spina Oria-De Mitri Volley Angels Project

Sabato 8 dicembre (rit. domenica 31 marzo 2019)

De Mitri Volley Angels Project-Deco Domus Noci

Sabato 15 dicembre (rit. sabato 6 aprile 2019)

Ciù Ciù Offida- De Mitri Volley Angels Project

Sabato 5 gennaio 2019 (rit. sabato 13 aprile 2019)

De Mitri Volley Angels Project-Pallavolo Cerignola

Sabato 12 gennaio 2019 (rit. sabato 27 aprile 2019)

Pallavolo Recanati- De Mitri Volley Angels Project

Sabato 19 gennaio 2019 (rit. sabato 4 maggio 2019)

Italiana Pellami Monte San Giusto-De Mitri Volley Angels Project