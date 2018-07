I pescatori sangiorgesi in Regione, per la problematica dei delfini: “Soluzione che tutela dell’incolumità degli animali”

PORTO SAN GIORGIO/ANCONA - "Dopo un mio primo incontro con la categoria avvenuto a Porto San Giorgio il 18 Luglio scorso, una delegazione di pescatori del Cogepa, da me accompagnata, ha incontrato il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli a cui è stata illustrata nel dettaglio la problematica legata all’avvicinamento dei delfini alla costa"

“Si può fare. Il problema dei delfini che, alla ricerca di pesce, lacerano le reti della Piccola Pesca, si può risolvere. E parliamo di una soluzione che vada a tutelare l’incolumità degli animali e, al contempo, il lavoro di chi ama il mare e vive con e in mare”. Così il consigliere regionale, capogruppo di Forza Italia Jessica Marcozzi, dopo l’incontro in Regione con pescatori e il presidente Ceriscioli.

“Questa mattina – spiega la Marcozzi – dopo un mio primo incontro con la categoria avvenuto a Porto San Giorgio il 18 Luglio scorso, una delegazione di pescatori del Cogepa, da me accompagnata, ha incontrato il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli a cui è stata illustrata nel dettaglio la problematica legata all’avvicinamento dei delfini alla costa, delfini che, alla naturale ricerca di cibo, distruggono le reti della Piccola Pesca arrecando ai pescatori ingenti danni in termini economici. Abbiamo proposto, sulla scia di quanto avvenuto in altre Regioni, l’istallazione di dissuasori acustici che, assolutamente non nocivi per i delfini, riescono a tenere questi lontani dalle reti. Il Presidente Ceriscioli, nel corso dell’incontro a cui ha preso parte anche il Consigliere regionale Fabio Urbinati, si è mostrato attento al problema e disponibile a trovare una soluzione quanto prima. Ora verrà prodotto un documento che sarà vagliato dai tecnici della Regione”.