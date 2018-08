SANT'ELPIDIO A MARE - Dal Comune: "La rincorsa all’evento principale del calendario delle manifestazioni storiche elpidiensi prenderà slancio da venerdì 10 agosto, con lo spettacolo in Piazza Matteotti di Bandiere nella Notte"

La 66esima Contesa del Secchio è ormai alle porte e la macchina organizzativa è già in moto per offrire ancora una volta appuntamenti degni della più antica rievocazione storica delle Marche.

Il suggestivo spettacolo – spiegano dal Comune – avrà inizio alle 23 e vedrà i componenti del Gruppo Storico Internazionale Sbandieratori e Musici della Contesa del Secchio mettere in mostra tutte le loro abilità in quello che ormai è il tradizionale prologo del week end della Contesa del Secchio.

Sabato 11 agosto, sempre nella Piazza principale, avrà luogo a partire dalle 21,30 la solenne investitura del Capitano del Popolo, preceduta dalla lettura del Bando del Podestà per “l’Indizione della Contesa” e seguita del Corteggio dell’investitura e dalla Sortizione del Gonfaloniere di Giustizia.

La cerimonia sarà l’attrazione principale della serata, che vedrà anche l’apertura per l’occasione delle taverne delle Contrade Storiche, pronte ad accogliere come sempre il numeroso pubblico per gustare i piatti della tradizione.

Si svolgerà poi domenica 12 agosto l’attesa edizione 2018 della Contesa del Secchio, che avrà il clou nel Gioco del Pozzo, anticipato come sempre dal corteo di figuranti e giocatori in sfilata.

L’apertura dei giochi verrà scandita dal suono dell’antica campana cittadina, prevista per le 16,30, che darà il via al Corteggio Storico lungo il centro di Sant’Elpidio a Mare.

Il Gioco del Pozzo, previsto per le 19, prenderà il via dopo l’arrivo del Corteo sul campo da gioco dello Stadio Mandozzi e sarà preceduto dallo schieramento delle Contrade e delle Delegazioni Foranee, dal giuramento delle squadre e dal sorteggio.

Come di consueto la conclusione della giornata avverrà con il Corteggio trionfale verso la Piazza del Comune, dove si assisterà alla proclamazione della Contrada vincitrice e alla consegna del “Secchio”. Come avvenuto per la serata del sabato, le taverne saranno aperte per i baccanali e per i festeggiamenti.

Dopo l’ottimo risultato di Città Medioevo, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per la Contesa del Secchio 2018, manifestazione entrata nel cuore non solo degli elpidiensi, ma anche in quello dei tanti turisti che amano appassionarsi a uno spettacolo ogni anno più maestoso e avvincente.

Sant’Elpidio a Mare è pronta quindi a rituffarsi ancora una volta nelle emozionanti atmosfere della più antica rievocazione storica delle Marche”.