CICLISMO - Ed un agosto ricco di appuntamenti per il sodalizio dei presidenti Orfeo Pieroni Mazzante e Blandino Trocchianesi, che possono godere dell'ottimo stato di forma già dimostrato in gara dai propri portacolori. Prossimo step il Gran Premio di Capodarco il 16 del mese corrente

PORTO SANT’ELPIDIO – Dopo una prima parte di stagione condita da tre successi di Davide Leone, e tanti piazzamenti che gli hanno permesso la partecipazione al Giro D’Italia Under 23, la Vpm Porto Sant’Elpidio-Monte Urano continua a impressionare pronta ad essere protagonista anche nel mese di agosto.

Dopo il Giro D’Italia la compagine di Paolini e Torresi ha vinto con Andrea Di Renzo la gara Nazionale denominata 36° Trofeo MP Filtri Pessano Roncola (foto) e con lo stesso corridore abruzzese ha ottenuto quattro terzi posti a Garrufo (Abruzzo), Lippiano (Perugia), Valli Aretine e Montegranaro, al fianco di altri ottimi risultati.

Bravo anche il polacco Artur Sowinski, sempre pronto ad andare all’attacco e a dare una mano alla squadra. Nei giorni scorsi, si è rivisto in buona condizione Davide Leone, il corridore di Nereto è giunto al quarto posto a Lamporecchio (Pistoia) giocandosi in volata la vittoria finale.

Il bilancio della stagione parla chiaro in favore della Vpm Porto Sant’Elpidio-Monte Urano che ha raccolto quattro successi, due secondi posti e sei terzi posti senza dimenticare la conquista delle maglie di campione regionale e provinciale tra gli Elite e Under 23 con Di Renzo e Sowinski.

Adesso le attenzioni della squadra dei presidenti Orfeo Pieroni Mazzante e Blandino Trocchianesi sono rivolte alla gara Internazionale per Under 23 di Capodarco dove quest’anno la Vpm vuole essere protagonista. Alla corsa fermana in programma il 16 agosto prenderanno il via: Davide Leone, Andrea Genga, Francesco Baldi, Fabio Di Guglielmo e Artur Sowinski.