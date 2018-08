PORTO SANT'ELPIDIO - Appuntamentomartedì 21 e mercoledì 22 agosto all’Ex Orfeo Serafini. Protagoniste saranno le pizzerie “Scacco Matto”, “La Marchesa” e “Rosmarino”

La CNA Territoriale di Fermo presenta il “2° Concorso Pizza 10 e lode”: la manifestazione, organizzata dal direttivo zonale CNA di Porto Sant’Elpidio, in collaborazione con il circuito Vetrine Sibilline, con il sostegno di SRGM, Fidimpresa Marche, Camera di Commercio, Pieffe Auto, Calzaturificio Gianros, Blidi, CivitasSicura e patrocinata dal Comune di Porto Sant’Elpidio, si terrà martedì 21 e mercoledì 22 agosto all’Ex Orfeo Serafini.

Protagoniste saranno le pizzerie di Porto Sant’Elpidio “Scacco Matto”, “La Marchesa” e “Rosmarino”: forni accesi a partire dalle 18, ogni sera si potrà votare la propria pizza preferita. La pizzeria che otterrà il maggior numero di voti sarà premiata la sera del 22 agosto. E oltre alla pizza sarà possibile acquistare e consumare anche le specialità preparate dalla Rosticceria I Sapori del Borgo e i gelati di Peccati di Gola.

“Dopo quella che potremmo definire l’edizione zero dell’agosto 2017, ci siamo attivati per ripetere un’iniziativa che coinvolge i settori agroalimentare e commerciale della città”. A parlare è Gaetano Pieroni, presidente del direttivo zonale degli imprenditori di Porto Sant’Elpidio, che aggiunge: “Grazie all’impegno della struttura CNA, alla collaborazione dei componenti del direttivo, all’Amministrazione Comunale e al sostegno di tutti i partner che sono al nostro fianco, siamo riusciti ad organizzare una due giorni che Porto Sant’Elpidio attende e nella quale si ritrova, per gustare la pizza dei nostri esercizi commerciali e, perché no, divertirsi votando la migliore”.

“Si conferma la bontà del lavoro impostato su Porto Sant’Elpidio e relativo ai settori indicati dal Presidente Pieroni – aggiunge Alessandro Migliore, Direttore Generale CNA Fermo – e questa iniziativa ne è la dimostrazione, anche grazie allo spirito di collaborazione che da sempre caratterizza CNA. Saranno due bellissime serate, in cui cittadini, turisti e visitatori potranno gustare e votare la propria pizza preferita”.

Conclude Simone Malavolta, responsabile del direttivo zonale: “Dopo la scommessa vinta dell’edizione dello scorso anno, abbiamo deciso di dare continuità alla manifestazione. E oltre alle pizzerie in concorso, anche i fritti misti e per i più golosi gelati artigianali: si tratta di tutte attività associate. Lo scopo dell’iniziativa è offrire un’ulteriore opportunità alle aziende associate e un momento di festa che la CNA regala a Porto Sant’Elpidio”.

Non solo cena ma anche spettacolo: il 21 agosto alle 21.30 il live della Contrabband mentre il 22 agosto, sempre alle 21.30, l’Associazione Teatro della Solidarietà allestirà la commedia dialettale “Lu consulente” [spettacoli a ingresso libero].