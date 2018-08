VALDASO - Per la nuova passeggiata alla scoperta delle ricchezze e bellezze della Valdaso (questa volta protagonista Campofilone) ritrovo giovedì alle 17,30 davanti alla reception del camping Riva Verde

Tutto pronto per il sesto appuntamento col progetto “Valdaso tour”, in programma per giovedì. Questa volta uscita riservata al territorio del Comune di Campofilone ed all’abbinamento tra salute, movimento e cibo. E inevitabilmente il richiamo al festival del Peperoncino proprio a Campofilone.

Dopo il successo dei primi 5 appuntamenti, con centinaia di persone guidate alla scoperta del territorio e, in particolar modo delle ricchezze e bellezze della Valdaso, procede speditissima l’iniziativa per la promozione dell’attività fisica e la conoscenza e la valorizzazione del territorio attraverso alcuni dei suoi prodotti, in particolare il cibo. Questa volta in programma la visita alle aziende Firmum Cannabis e Vivaio Garden Malavolta.

“Valdaso tour”, dunque, si abbina all’iniziativa dei ministeri delle politiche agricole, alimentari, forestali, beni culturali e turismo che hanno proclamato il 2018 “Anno nazionale del cibo italiano”. “Il fine dell’iniziativa nazionale – fa sapere l’organizzatrice Daniela Talamondi titolare della Dspin – è quello di far conoscere e promuovere, anche in termini turistici, i paesaggi rurali storici, per il coinvolgimento e la promozione delle filiere. Il programma di “Valdaso tour”, infatti, prevede l’attraversamento di una serie di percorsi naturalistici alla scoperta delle radici storiche, artistiche ed enogastronomiche di un borgo suggestivo e panoramico.

Alla realizzazione della manifestazione stanno collaborando uc Acli Marche, Asur Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona con, appunto, in testa la titolare Daniela Talamonti e il comune di Campofilone, col supporto di Acli e Fap Acli di Fermo.

Il sesto appuntamento di “Valdaso tour”si svolgerà giovedì 23 agosto dalle ore 17,30 con partenza davanti alla reception del camping Riva Verde (Strada statale Adriatica 16 Altidona).