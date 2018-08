FERMO - Appuntamento con 'Bande sulle Onde' domani sul lungomare di Lido di Fermo dalle 21,30

Torna l’allegria e la festa che le bande musicali sanno regalare. “Dopo il successo dello scorso anno, domani – fanno sapere dal Comune di Fermo – sul lungomare di Lido di Fermo si rinnova l’appuntamento con il Festival di bande musicali denominato Bande sulle onde, giunto così alla seconda edizione.

Con il patrocinio del Comune di Fermo – Assessorato alla Cultura e l’organizzazione dell’Associazione Musicale “Amadeus” di Fermo, nuova edizione di un’iniziativa che lo scorso anno ha riscosso grande partecipazione di pubblico ed apprezzamento.

La serata, presentata da Francesca Chiodi, vedrà alle ore 21.30 il concerto della Società Filarmonica “G. Biancalana” e Gruppo Majorettes di Magione (PG) diretto dal maestro Maria Rita Cardinali; alle ore 22 la Banda Musicale cittadina di Piobbico (PU) diretta dal maestro Cristian Pazzaglia; alle ore 22.30 la Banda Musicale Comunale di Sassocorvaro (PU), diretta dal maestro Davide Barbatosta.

Una nuova opportunità per valorizzare e far conoscere le bande musicali, risorsa di tante comunità cittadine per l’impegno che mettono nell’educare alla musica tanti giovani e per vedere queste formazioni in veri e propri concerti, oltre che nei consueti momenti solenni ed istituzionali della vita delle città.

Un’iniziativa che si somma alle già numerose attività portate avanti dall’Associazione Amadeus, dalla banda Città di Fermo e dalla Junior Band di Fermo (che dallo scorso febbraio insieme all’Accademia Giostra e alla Vox Poetica Ensemble hanno una sede – la Casa della Musica – in via Visconti d’Oleggio) che partecipano a manifestazioni e concerti, curano la formazione delle giovani generazioni e organizzano corsi, fra cui il Campus musicale dal 26 agosto al 1 settembre, arrivato alla seconda edizione, che si terrà a Fratte Rosa (PU) per giovani dagli 11 ai 20 anni che arriveranno da Marche, Abruzzo, Lazio e Emilia Romagna con lezioni frontali e musica d’insieme per sei ore al giorno con nove docenti. Durante la settimana ci saranno due master con due docenti di chiara fama: l’oboista Francesco di Rosa (Orchestra Accademia Santa Cecilia di Roma) e il cornista Paolo Valeriani (Orchestra Nazionale della Rai)”.