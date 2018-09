Sullo stesso palco dove suonò il mito Bob Dylan: la musica di Diego Mercuri alla conquista di Londra

PORTO SAN GIORGIO - Il chitarrista e cantautore classe 1994 si esibirà nel locale The Troubador il prossimo 16 settembre: "Da due anni giro da Milano alla Puglia, ma mai avrei immaginato senza manager o casa discografica di poter uscire dai confini"

Era il 1962 quando Bob Dylan, icona del cantautorato internazionale, suonò al The Troubador sotto il falso nome di Blind Boy Grunt. Oltre mezzo secolo dopo lo storico locale londinese ospiterà un musicista sangiorgese. Un parallelismo forzato? Forse sì, ma per Diego Mercuri, chitarrista classe 1994, quello del prossimo 16 settembre non sarà un concerto come tanti. Sarà un momento speciale, in un luogo speciale, sospeso tra Hyde Park e il fiume Tamigi.

“Mi hanno contattato dopo aver ascoltato le mie canzoni – commenta -. Sarà un onore ed un’emozione unica visto che il primo concerto che Dylan ha fatto a Londra è stato proprio li. In quel locale ci hanno suonato i Rolling Stones, Elvis Costello e tanti altri. Martedì 18 suonerò in un locale più ad est. Starò 3 giorni, due dei quali li passerò a suonare. Da due anni giro da Milano alla Puglia, ma mai avrei immaginato senza manager o casa discografica di poter uscire dai confini”.