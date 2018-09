CICLISMO - Sabato 15 settembre ritrovo a mezzanotte in piazza del Popolo, a Fermo, per solcare a seguire i territori fermani e piceni sino all'arrivo a San Benedetto del Tronto

FERMO – In bici di qualsiasi tipo, in un evento non competitivo da Fermo a San Benedetto del Tronto passando per Ascoli Piceno. 100 chilometri lungo la costa con 4 ristori curati da Copagri, ogni 25 chilometri. Un modo per scoprire e valorizzare il territorio anche di notte. E’ la prima edizione nelle Marche di Bike Night che si terrà il 15 settembre con partenza a mezzanotte da piazza del Popolo, con il patrocinio dei Comuni di Fermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

La sesta tappa di un programma nazionale è quella marchigiana, l’unica nel Centro Italia, un progetto Witoor, organizzato in collaborazione con Marche Bike Life, di cui è partner l’Hotel Horizon.

“Il ciclismo riesce a promuovere il territorio con il suo valore aggregativo e lo testimoniano le tante manifestazioni che si organizzano e anche questa iniziativa contribuisce nell’impegno in questa direzione” – ha detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini.

“Un’iniziativa che si terrà mentre in piazza è in corso Grano e Luppolo, a dimostrazione del fatto che anche due iniziative apparentemente distanti hanno invece un comune obiettivo che è quello di valorizzare il bello ed il buono che abbiamo” ha dichiarato l’assessore al commercio Mauro Torresi.

“Bike Night è un evento che unisce la bici, la passione e le persone. La grande novità del tour 2018 è la nuova tappa tutta marchigiana: la Bike Night arriva nel Centro Italia per chiudere l’estate delle notti in bici” – ha detto Mauro Fumagalli di Marche Bike Life.

La Bike Night Marche attraversa un’intera regione, passando dal mare all’entroterra. Dal mare si salirà a Offida, scendendo in centro ad Ascoli per poi imboccare la ciclabile del Tronto fino all’arrivo sul mare a San Benedetto del Tronto. Alla Bike Night Marche parteciperanno anche ospiti speciali: pedalerà in gruppo anche Paola Gianotti, l’ultracyclist detentrice di tre Guinness World Record come donna più veloce ad aver attraversato il mondo in bici. Un percorso vario: pianura, salita e tanta discesa, con quattro ristori, la colazione all’arrivo.

Il progetto di Bike Night è anche legato ad un progetto sociale, legato all’iniziativa di Davide Valacchi, 27 anni, non vedente che il 1 marzo 2019 partirà per un viaggio in bici da Roma a Pechino, insieme ad altri amici, 9 mesi, 15 mila km, progetto che potrà essere sostenuto da chi parteciperà alla Bike Night di sabato.