MONTEGRANARO - Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco di Fermo a cui hanno dato manforte i colleghi di Civitanova Marche. Con loro i carabinieri della compagnia di Fermo

Sos ai vigili del fuoco questa sera, intorno alle 21, da Montegranaro, più precisamente da contrada San Tommaso. Lì infatti si è sviluppato un incendio in un capannone. Molto probabilmente all’origine del rogo un corto circuito all’impianto elettrico di un macchinario.

Da lì la scintilla che in pochi istanti si è tramutata in un incendio. Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco di Fermo che, infatti, sono arrivati sul posto a sirene spiegate con due mezzi, un camion e un’autobotte. A dar loro manforte anche i colleghi da Civitanova Marche. Insieme ai pompieri, sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Fermo. I vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora per domare le fiamme. A quel punto sono iniziate le operazioni per la messa in sicurezza dell’immobile.