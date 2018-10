ATLETICA - L'atto conclusivo di stagione, in terra lombarda e sotto il segno della Tam, ha messo di nuovo in luce il valore delle tesserate dell'associazione sportiva di Porto San Giorgio. Angelica Ghergo spicca per la vittoria nei 400 metri ostacoli

PORTO SAN GIORGIO – La finale di serie A ha suggellato un’annata straordinaria per le allieve del Team Atletica Marche, sodalizio nato dall’unione dell’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti”, dell’Atletica Osimo e della Sacen Corridonia.

A Cinisello Balsamo le under 18 del Team Atletica Marche si sono confrontate da pari a pari con le migliori formazioni italiane e, pur a ranghi ridotti, hanno confermato di meritare un posto nell’eccellenza dell’atletica italiana. Arrivate in Lombardia con l’ottavo punteggio in Italia, le marchigiane hanno chiuso la due giorni di gare all’undicesimo posto, con alcuni risultati di spicco.

Tra tutte le atlete, ecco la superstar Angelica Ghergo, che ha vinto i 400 m ostacoli, specialità che l’ha vista in gara ai Campionati Europei, infliggendo un distacco di oltre un secondo e mezzo alla seconda (1’03’’41 contro 1’04’’93). Ha anche corso i 400 m piani in 57’’40, salendo sul terzo gradino del podio.

Sui 100 m la sprinter Greta Rastelli, forte di un personal best di 12’’12, ha sfiorato la vittoria, che le è mancata per soli due centesimi. La saltatrice in alto Benedetta Trillini, pur non in perfette condizioni fisiche e lontana dalla sua miglior misura, 1,76 m, è salita a 1,62 m, stessa quota della vincitrice, e al secondo posto nella sua prova.

Si sono ben difese Irene Pesaresi, sesta nei 100 m ostacoli con il tempo di 15’’41, e la marciatrice Stella Rinaldi, che ha chiuso i 5 Km in 31’27’’44, anche lei al sesto posto. La staffetta 4×100 m è arrivata quinta al traguardo, con le frazioniste Rastelli, Trillini, Pesaresi e Francesca Del Gatto.