ATLETICA - La sangiorgese ha portato a casa il terzo posto tricolore nella specialità degli 80 metri ostacoli. In luce in terra laziale anche le prestazioni di altri portacolori della "Renato Rocchetti"

RIETI – Martina Cuccù di bronzo!

L’atleta della Sangiorgese, capitana e portabandiera della spedizione marchigiana ai campionati italiani cadetti di Rieti, ha colto una preziosa medaglia di bronzo nella specialità degli 80 m ostacoli.

Primatista regionale delle prove multiple, dove avrebbe potuto facilmente arrivare a medaglia con la seconda prestazione italiana dell’anno, Martina ha scelto proprio gli ostacoli in occasione della rassegna tricolore. Ha affrontato in scioltezza la batteria, vinta agevolmente in 11’’80, e si è ripetuta in finale, dove ha agguantato con decisione il terzo posto e una delle tre medaglie delle Marche a Rieti.

L’Atletica Sangiorgese “Renato Rocchetti” ha portato alle finali nazionali altri tre atleti, a partire da Simone Guidotti, che si è ben difeso nel salto in lungo: non si è ripetuto sulle misure del suo primato personale (6,18 m), ma ha avvicinato i 6 metri, 5,92 m per la precisione, in una giornata caratterizzata dalla pioggia. Guidotti è stato schierato anche nella staffetta 4×100 m delle Marche, che si è piazzata nona.

Nel salto triplo, è scesa in pedana Francesca Cuccù, che con 10,81 m ha avvicinato il proprio personal best e ha scavalcato in classifica parecchie avversarie, sulla carta più quotate di lei. Claudia Boccaccini, al primo anno di categoria e al suo esordio su un palcoscenico nazionale, ha chiuso a 2427 punti il pentathlon ed è piaciuta soprattutto nel salto in lungo (4,99 m).