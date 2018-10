CALCIO - Superamento del primo turno di Coppa Marche per la Prima squadra, nuove adesioni per il dinamico settore giovanile giallorosso riallacciato all'omonimo quartiere della città di Fermo

FERMO – E’iniziata con grande entusiasmo e con la solita infinita passione la nuova stagione sportiva dell’Asd Tirassegno 95, all’insegna di grandi novità, stimolanti iniziative e con un’attenzione speciale dedicata ai tanti ragazzi del settore giovanile.

La Prima squadra di mister Stefano Marcotulli ha centrato il primo obiettivo stagionale battendo il Campofilone nella doppia sfida di Coppa Marche, con il conseguente accesso al turno successivo; nella prima giornata del campionato provinciale di Terza categoria, invece, è arrivato uno sfortunato pareggio sul campo della New River.

Per quanto riguarda il settore giovanile vanno registrate diverse nuove iscrizioni nelle varie compagini giallorosse, anch’esse già scese in campo nei rispettivi campionati con lo stesso spirito che da sempre contraddistingue il Tirassegno. Da segnalare, a tal proposito, il ritorno dei ragazzi sullo storico terreno del campo Sportivo Mazzoleni, struttura tornata da quest‘anno pienamente operativa.

In attesa dell’imminente inizio dei lavori di ristrutturazione della piattaforma, dunque, il Mazzoleni si affianca agli impianti di San Marco, che ospitano allenamenti e partite di Prima squadra e Allievi, oltre alle partite dell’Under 17 della Fermana Calcio.

Proprio con la società canarina, inoltre, è ormai in via di definizione un’importante affiliazione che permetterà sicuramente al Tirassegno di crescere e svilupparsi sotto diversi aspetti.

Come sempre, infine, la società giallorossa garantirà il suo impegno nel sociale ed inoltre i dirigenti hanno già allacciato rapporti con un‘importante società professionistica italiana per organizzare un’uscita per i suoi giovani tesserati.