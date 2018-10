Calzaturiero, innovazione per affrontare la crisi: se ne parla in un convegno

PORTO SANT'ELPIDIO - In occasione della Festa di San Crispino, un convegno per dedicato al Calzaturiero al fine di vincere la sfida dell’Innovazione ed affrontare così la crisi.

Rilanciare, valorizzare e promuovere il comparto calzaturiero affrontando la sfida della crisi sfoderando un’arma vincente: l’innovazione. E’ questo lo scopo del Convegno dal titolo “Calzature: tra Tradizione e Nuove Sfide”, organizzato in occasione della Festa di San Crispino e che si terrà presso villa Baruchello sabato 27 Ottobre alle ore 16.30, da un comitato spontaneo di cittadini provenienti dal mondo delle calzature.

“Si parlerà dei temi importanti, ad incominciare dall’Innovazione all’Industry 4.0, termine con il quale si indica la capacità dell’ automazione industriale nell’integrare nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva, fino ad arrivare alla Digitalizzazione, l’ E-commerce e alle nuove modalità di distribuzione” spiega Gioia Feliziani, esperta di Nuovi Media e autrice del libro del primo libro in Italia sul tema del Social Commerce.

“In questo senso – spiega- l’ausilio delle nuove tecnologie non sono un modo per superare la Tradizione ma viceversa per valorizzare il bagaglio esperienziale e culturale che il nostro tessuto produttivo ha tesorizzato nel tempo, permettendogli di affrontare nel meglio il mercato globale. Di qui il titolo del convegno. l’Iniziativa è nata da un gruppo di amici, tra cui Mauro Tosoni, Vittoria Felicioni ed altri che come me provengono dal mondo delle calzature – io mi occupo mi occupo di Marketing & Comunicazione verticalizzata sui Nuovi Media ed Innovazione ma provengo da una famiglia di artigiani calzaturieri, sono cresciuta quindi tra mastice e contrafforti – uniti dall’amore per il comparto e per le nostre tradizioni, e dalla volontà di reagire a questo stato di crisi fornendo stimoli e strumenti per per vincere la sfida con la quale le aziende sono alle prese. Abbiamo deciso quindi di approfittare della Festa di San Crispino, di cui ringraziamo l’organizzazione per l’ospitalità, per proporre questo incontro, per il quale ho messo con entusiasmo a disposizione le mie competenze ed il mio network di contatti, che sarà il primo di una serie di iniziative in tal senso”

Interverranno al convegno il Prof. Donato Iacobucci – Delegato del rettore all’Innovazione e Traferimento Tecnologico Università Politecnica delle Marche e Membro del Centro Inter Universitario per gli Studi di Economia Applicata alle Politiche Industriali, Sviluppo Locale ed Internazionalizzazione cMET05, con un intervento dal titolo “La Sfida dell’Innovazione: Innovare il modo di fare Innovazione”, il prof. Emanuele Frontoni – Docente Associato presso l’Università Politenica delle Marche, dipartimento di Ingegneria Informatica & Imprenditore che attraverso il suo intervento “Moda 4.0: Storie di collaborazione tra Università e Imprese” ci parlerà dell’Attualissimo tema dell’Industry 4.0 nel settore Moda e Calzature portando casi di successo di partnership tra Università e Mondo Imprenditoriale, ed a concludere Enrico Zoli – Imprenditore digitale Elpidiense fondatore dell’azienda Cooder – che con il suo intervento “Distretto della Calzatura : le Opportunità del Digitale” partendo da esempi vincenti di utilizzo del digitale come l’e-commerce, sia da parte di piccole aziende artigiane fino alle realtà più grandi, e grazie anche alla sua esperienza, fornirà la platea di stimoli ed idee per utilizzare al meglioqueste Nuove Tecnologie aprendo così nuove opportunità e nuovi mercati.

Conclude Gioia Feliziani “Gli interventi sono stati scelti perché crediamo sia importante un rapporto di scambio e collaborazione tra le Aziende tradizionali ed Università perché quest’ultime sono capaci di intercettare attraverso la continua Ricerca e la propensione all’Innovazione, tutte le novità in ambito Tecnologico ed Esplorare così Nuovi Mercati e nuove modalità approcciare i mercati tradizionali, oltre che interagire con i nuovi Imprenditori nati nell’Era digitale. L’uno a bisogno dell’altro, insieme si può fare di più della somma delle parti. Lo scopo ultimo di questo convegno dunque è quello di presentare nuovi strumenti e fornire nuovi spunti ad un Comparto, quello Calzaturiero, che sta soffrendo, ma è anche capace di rilanciarsi innovandosi e innovando.”