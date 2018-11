FERMO - I principi del Foro di Fermo trionfano sui Magistrati della Regione Marche per 4 reti a 2 nella sfida calcistica di oggi pomeriggio, momento ludico conclusivo della "Giornata della Legalità". Ma la vittoria è di tutti quando le due diverse figure legate alla giustizia si confrontano con rispetto: divertito e soddisfatto il procuratore generale presso la corte di Appello delle Marche, Sergio Sottani

di Silvia Remoli

FERMO – Non dentro ad un aula, ma su di un campo da calcio, o meglio “il campo da calcio per eccellenza”, il Bruno Recchioni, stadio cittadino in cui la Fermana FC sta disputando il suo secondo anno di campionato professionistico di serie C; non con la toga ma con calzoncini corti e scarpette a 13 tacchetti; non con codici civili o penali tra le mani, ma con il pallone tra i piedi.

E se in tribunale l’ultima parola spetta al giudice in virtù del brocardo “La legge è uguale per tutti”, oggi, a decidere, è stato il fischietto dell’arbitro Verrucci, comunque terzo ed imparziale. Ed è cosi che alle ore 15.00 di si è disputata la partita tra gli Avvocati del Foro di Fermo e la Rappresentativa Regionale Magistrati, capitanati rispettivamente dall’avvocato Alessandro Ciarrocchi e dal dottor Sergio Sottani, Procuratore Generale presso la Corte di Appello delle Marche. Quest’ultimo in mattinata ha visitato le scuole medie per parlare di legalità e per avvicinarsi ai giovani prestando l’orecchio alla loro idea di giustizia.

Il match sportivo tra le due compagini è stata la giusta conclusione della “Giornata della legalità”, appuntamento che ha dimostrato ancora una volta l’intento di collaborazione e di reciproco ascolto tra le due figure che, troppo spesso nell’immaginario collettivo, risultano nettamente contrapposte.

Momenti come quello odierno danno spunto di riflessione a tutti sulle tante e delicate problematiche legate alla giustizia e costituiscono un punto di partenza per nuovi ed utili dibattiti a riguardo.

A sostenere le due squadre non sono mancati colleghi e familiari, tra cui le giovani mascotte portafortuna che indossavano la t-shirt con il logo di questo evento: presenti anche l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, l’avvocato Francesca Palma, che, oltre a tifare i suoi principi del Foro, ha premiato i protagonisti con una targa ricordo.

Impegno e sacrificio in campo, serietà ma anche divertimento: non sono mancate emozioni ed ilarità e dopo due combattutissimi tempi da 30 minuti ciascuno, gli avvocati hanno ribaltato il vantaggio dei magistrati, portando a casa (o meglio al Foro di Fermo) la vittoria per 4 reti a 2.

I marcatori: per gli avvocati Monaldi, Leti e Lignite (doppietta per quest’ultimo), per i magistrati Simonelli e Destro.