E’ stato pubblicato il 15 novembre dal Centro per l’Impiego di Fermo l’avviso per manifestazione di interesse legato al Bando over 30, progetto della Regione Marche volto a favorire l’impiego di disoccupati che hanno superato i 30 anni di età e allo stesso tempo offrire ai comuni l’opportunità di incrementare i propri servizi.

Quattro i progetti presentati per un totale di cinque figure ricercate che avranno la possibilità di essere inseriti per 9 mesi all’interno della struttura comunale con tirocinio retribuito:

2 persone per l’area ad alto contenuto innovativo per accrescere le funzionalità e la comunicazione attraverso il sito istituzionale;

2 per la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico;

1 per le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali da destinare all’accoglienza turistica.

Numerosi i titoli di studio ammessi: Diploma di istituto alberghiero ad indirizzo turistico, diploma di Liceo Artistico, diploma di liceo linguistico, diploma di Istituto Tecnico Agrario, Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Laurea in Agraria e scienze agro alimentari, Laurea in Architettura e pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, Laurea in Beni Culturali, Scienze del Turismo e Lingue e Letterature Straniere, Laurea triennale e quinquennale in Scienze della Comunicazione e Laurea in Informatica ed Ingegneria Informatica.

I candidati selezionati saranno sottoposti a colloquio ed in caso di approvazione del progetto da parte della Regione Marche, inseriti presso gli uffici comunali per un massimo di nove mesi.

Possono presentare domanda tutti coloro che alla data dell’avviso del Centro per l’Impiego, hanno più di 30 anni, posseggono i titoli di studio richiesti e lo stato di disoccupazione. Per manifestare il proprio interesse bisogna recarsi presso lo sportello del Centro per l’Impiego di Fermo in via Sapri, 65, entro il 30 novembre 2018.