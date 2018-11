REGIONE - Hanno firmato il protocollo la vicepresidente della Giunta, Anna Casini, il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, e il presidente del Coni Marche, Fabio Luna

Come preannunciato nei giorni scorsi (leggi l’articolo) è stata siglata tra la Regione Marche, l’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) e il Comitato Olimpico Nazionale (Coni) una convenzione per incrementare il patrimonio impiantistico sportivo, favorire interventi di sviluppo delle attività culturali e migliorare i beni ad esse destinati.

Hanno firmato il protocollo la vicepresidente della Giunta, Anna Casini, il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, e il presidente del Coni Marche, Fabio Luna.