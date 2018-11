FERMO - La cerimonia si terrà il giorno martedì 27 novembredalle 15:30 alle 17:30, e sarà un'occasione per condividere insieme ai ragazzi e alle loro famiglie un traguardo importante delle loro vite nel cuore della città che ne ha accompagnato la formazione per tre anni

La cerimonia si terrà il giorno martedì 27 novembredalle 15:30 alle 17:30, e sarà un’occasione per condividere insieme ai ragazzi e alle loro famiglie un traguardo importante delle loro vite nel cuore della città che ne ha accompagnato la formazione per tre anni. Una giornata che inizierà dalle 8.30 del mattino, nell’aula magna di Via Brunforte, per la discussione delle tesi. Nel pomeriggio invece la proclamazione ufficiale. Alla cerimonia sono state invitate, oltre alle autorità accademiche, anche le autorità cittadine tra cui il Sindaco e il Prefetto.