Al via i corsi Wega: “Informatica Gestionale” ed “Esperto nella gestione del business sui mercati esteri”

FERMO - Con l'organizzazione dell'associazione Wega, ente riconosciuto e accreditato dalla Regione Marche per la formazione superiore, continua e obbligatoria, si svolgeranno i corsi formativi su internazionalizzazione e innovazione per disoccupati e inoccupati diplomati o laureati.

Due progetti formativi gratuiti, per diplomati e laureati disoccupati e inoccupati, finanziati dalla Regione Marche e dal Por Fse, per altrettante figure professionali fondamentali per il manifatturiero.

Presso la sede della Cna di Fermo, con la gestione dell’associazione Wega (ente riconosciuto e accreditato dalla Regione Marche per la formazione superiore, continua e obbligatoria), si terrà un corso di “Informatica Gestionale” e un altro di “Esperto nella gestione del business sui mercati esteri”. Il primo, di 300 ore (di cui 90 di stage presso aziende), è volto a formare una figura professionale in grado di analizzare i dati aziendali per estrarre informazioni e contribuire alla realizzazione di strategie aziendali. Iscrizioni entro il 6 dicembre p.v.

Il secondo, di 800 ore di cui 320 di stage aziendali, garantisce l’acquisizione di competenze di alto livello nel settore del business verso i mercati esteri. Favorisce l’inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali molto ricercate e favorisce il percorso universitario con il riconoscimento di 12 Cfu per il corso di “Economia: banche, aziende e mercati”. L’obiettivo è la formazione di una figura professionale in grado di sviluppare opportunità che siano un importante valore aggiunto per l’impresa. Scadenza iscrizioni 12 dicembre.

Per maggiori informazioni: www.wegaformazione.com

Articolo promoredazionale