“Fermo città del Presepe”, cresce l’attesa per la mostra e per il convegno

FERMO - Domani la visita guidata per la stampa e le autorità, presso le Piccole Cisterne (ore 11), nel pomeriggio (ore 17), alla sala San Rocco, tavola rotonda sul tema 'Il Presepe, la Fede del Fare'. E da sabato la mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni di pomeriggio, festivi anche il mattino

“Il Natale 2018, come per gli anni passati, si impreziosisce, grazie al lavoro di alcuni appassionati, di numerose opere raffiguranti la Natività. Domani, quindi, con due momenti distinti, sarà presentata la ventesima edizione della mostra ‘Fermo Città del Presepe’, che da sabato sarà aperta al pubblico tutti i giorni di pomeriggio, festivi anche il mattino” fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa che aggiungono: “Mostra che si è arricchita di tante opere esposte nelle vetrine dei commercianti del centro storico, e in una nuova sala nelle immediate vicinanze della Chiesa del Carmine. Due momenti, si diceva: il primo la visita guidata per la stampa e le autorità, presso le Piccole Cisterne (ore 11); nel pomeriggio (ore 17), Sala San Rocco, tavola rotonda sul tema ‘Il Presepe, la Fede del Fare’.

Iniziamo da qui. Coordinata da Giordano Pierlorenzi, direttore dell’Accademia Poliarte di Ancona (ha concesso il Patrocinio) saranno presenti il sindaco Paolo Calcinaro, Gino Sabbatini presidente Camera di Commercio delle Marche, Moreno Pieroni, assessore regionale alla cultura, Mauro Nucci, Presidente della pro Loco di Fermo, per i saluti ai presenti. Seguiranno le relazioni di monsignor Pietro Orazi (aspetto teologico), del filosofo Chiara Sgreccia di Firenze, della psicologa Ilaria Peppoloni (Poliarte di Ancona) dello storico dell’arte Rodolfo Bersaglia, del sociologo Gabriella Santini e del Costume Annalisa Marcucci, presidente stiliti delle Marche. Per l’aspetto artigianale relatori il comm. Graziano Di Battista, Confartigianato e Paolo Silenzi presidente di Cna.

“Un momento di studio e riflessione sulla storia del presepe – ha detto il presidente della Pro Loco, Mauro Nucci – visto da più angolazioni, che impreziosisce il lavoro degli Amici del Presepe di Fermo Donatella Pieragostini, Natalino Mattieto, e Domenico Nucci che, supportati da Giovanni Varlese, Federico Balilli, Maria Nucci, Paola Tempestilli, Marco Ribera e Luca Pieragostini, hanno allestito il percorso presepiale, realizzato grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e con il patrocinio di Poliarte. Per noi della Pro Loco è stato come sempre un piacere dare il nostro sostegno, convinti di aver contribuito a rendere ancora più luminoso il Natale della nostra Città”.

Per la speciale occasione gli organizzatori hanno stampato anche il catalogo della mostra, che sarà distribuito gratuitamente in settemila cinquecento copie.