La città del presepe,

Confcommercio Marche centrali appoggia il progetto: 38 attività aderiscono con le loro vetrine

PORTO SAN GIORGIO - "Quest'anno è l'anno zero - spiegano da Confcommercio Marche Centrali - speriamo di crescere nel futuro e far abbracciare questa iniziativa a più commercianti possibili per caratterizzare la nostra città come città presepe"

... lunedì 10 dicembre 2018 - Ore 12:05