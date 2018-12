PORTO SANT'ELPIDIO - Oltre mille visualizzazioni in un solo giorno per il video di Aria Nuova. L'artista elpidiense si racconta tra nuovi progetti e una grande sfida: diventare cantatrice imparanto a scrivere testi e musica delle sue canzoni

di Paolo Paoletti

La partecipazione alla finale di Area Sanremo, un nuovo video su Youtube che in ventiquattr’ore ha superato mille visualizzazioni, un Ep con sei brani inediti dal titolo ‘Lasciami Cantare’ appena uscito su Spotify, tante collaborazioni importanti con artisti del mondo della musica: il tutto con i piedi ben piantanti per terra. Doralia Tomassetti, 26 anni, un grande amore per la musica e per la sua Porto Sant’Elpidio ha chiarito subito: “Non mi sento affatto la ragazza ‘arrivata’ anzi, ho tanto ancora da imparare e tante esperienze da fare per crescere e migliorare”.

In realtà il suo percorso musicale è quanto mai ricco e l’uscita del brano Aria Nuova, con annesso videoclip, è stata un successo. Con il suo Ep di inediti dal titolo ‘Lasciami Cantare’, già disponibile su Spotify, Doralia ha aggiunto un nuovo importante tassello nel suo percorso di giovane artista emergente. “Aria Nuova – ci spiega – è l’ultimo lavoro che mi vede coinvolta con gli autori Andrea Amati (Warner e Baby angel Music), Marco Ciappelli e Andrea Mei. Si tratta del brano che mi ha tenuto compagnia nel percorso di Area Sanremo, iniziato lo scorso maggio e che mi ha portato alla finale di ottobre tenutasi a Sanremo. Più che un piccolo traguardo, questa finale, mi ha dato l’opportunità di incontrare ragazzi con le mie stesse passioni. Ho avuto la fortuna di incontrare e confrontarmi con progetti interessanti, che mi hanno stimolata a intraprendere un nuovo percorso come autrice di brani e non solo come interprete. Cosa che ho subito iniziato a fare insieme all’aiuto della cantautrice Lighea con la quale sto iniziando, senza anticipare nulla, questa nuova avventura che vede coinvolta anche la mia insegnante Isabella Conti ed il suo metodo Vocalbrave. Non si smette mai di imparare nell’universo della voce e della musica“.

Dunque una nuova sfida per Doralia, quella della composizione, e allo stesso tempo il successo del video di Aria Nuova, che nel solo giorno di uscita ha superato quota mille visualizzazioni su Youtube. “Non posso che ringraziare, oltre ad amici e familiari, per prima cosa la mia città sempre molto partecipare. Oltre alle visualizzazioni su Youtube sto ricevendo tante richieste per il disco fisico. Un interesse spontaneo da parte della gente che mi rende grata ed orgogliosa della mia terra”. E proprio nelle Marche Doralia ha voluto girare il suo video, in quei luoghi a lei cari, come, nel caso specifico, il lungomare e il porto di Civitanova Marche: “Ho sempre amato i colori di quei murale e sono contante che Aria Nuova si stato girato in posto che rappresentano per me un contesto familiare. Ringrazio di cuore Camon Video per le riprese e il montaggio di questo videoclip. Un grazie ad Alessandro Marconi, Valerio Vitali, Simone Danieli. Ancor prima del risultato, la giornata della riprese è stata davvero bella e divertente. Sono davvero bravi ed è questa la mia prima soddisfazione”.

Doralia che di apri passo al lavoro di scrittura e composizione non si ferma. Nelle scorse settimane è stata impegnata nel progetto di beneficenza Sincerus, promosso da Lighea a favore delle zone terremotate del Fermano e delle Marche. Chi invece vorrà vederla dal vivo, l’appuntamento da non perdere ad ingresso gratuito per fissato per il prossimo sabato 15 dicembre al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio dove si esibirà all’interno di uno degli appuntamenti più amati del periodo natalizia, ovvero lo spettacolo: “La musica è”.